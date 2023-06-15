Брайан Уиндхорст: «Бостон» не будет претендовать на Брэдли Била, приоритетная задача – продление контракта с Джейленом Брауном»

Теги возможные переходы Бостон НБА Вашингтон Брэдли Бил Джейлен Браун Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Селтикс» вряд ли будут серьезным претендентом на Брэдли Била («Вашингтон»), поскольку приоритетной задачей клуба в межсезонье будет продление контракта с Джейленом Брауном.

«Из разговоров с источниками я понял, что «Селтикс» вряд ли будут участвовать в борьбе за Брэдли Била. В этом году они намерены продлить контракт с Джейленом Брауном. Даже если они заключат сделку с Брауном, приобрести Била будет чрезвычайно сложно из-за трех крупных контрактов», – сказал Уиндхорст.

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