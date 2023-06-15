Брайан Уиндхорст: «Бостон» не будет претендовать на Брэдли Била, приоритетная задача – продление контракта с Джейленом Брауном»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Селтикс» вряд ли будут серьезным претендентом на Брэдли Била (« »), поскольку приоритетной задачей клуба в межсезонье будет продление контракта с .

«Из разговоров с источниками я понял, что «Селтикс» вряд ли будут участвовать в борьбе за . В этом году они намерены продлить контракт с Джейленом Брауном. Даже если они заключат сделку с Брауном, приобрести Била будет чрезвычайно сложно из-за трех крупных контрактов», – сказал Уиндхорст.

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