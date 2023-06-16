Брэдли Бил получил от «Вашингтона» разрешение на переговоры с другими командами. «Хит» и «Бакс» – первые кандидаты

Теги Майами Милуоки НБА Вашингтон Брэдли Бил Крис Хэйнс Баскетбол

«Вашингтон» дал разрешение атакующему защитнику Брэдли Билу на переговоры с другими командами, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«Бил и «Уизардс» договорились о совместной работе над поиском нового дома для защитника, если организация решит начать перестройку. По словам источников, Бил не просил об обмене.

Считается, что Бил будет рассматривать только те команды, у которых есть шанс на победу в чемпионате.

Ожидается, что «Майами» и «Милуоки» проведут переговоры с Билом и его агентом Марком Бартельштейном», – сообщает Bleacher Report.

У Била в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

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3 комментария

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tragicbronson
Хит уже который год фигурируют в слухах практически о каждой суперзвезде, которая на обмен может пойти. И я все это время не понимал и до сих пор не понимаю: а за какие активы они могут таких звёзд выменивать?
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Ричард Пэйпен
Ответ tragicbronson
Хит уже который год фигурируют в слухах практически о каждой суперзвезде, которая на обмен может пойти. И я все это время не понимал и до сих пор не понимаю: а за какие активы они могут таких звёзд выменивать?
Так они и не выменивают))
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Дэвид_Мойес
Ответ tragicbronson
Хит уже который год фигурируют в слухах практически о каждой суперзвезде, которая на обмен может пойти. И я все это время не понимал и до сих пор не понимаю: а за какие активы они могут таких звёзд выменивать?
Хирро + пики
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