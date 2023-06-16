Брэдли Бил получил от «Вашингтона» разрешение на переговоры с другими командами. «Хит» и «Бакс» – первые кандидаты
«Вашингтон» дал разрешение атакующему защитнику Брэдли Билу на переговоры с другими командами, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
«Бил и «Уизардс» договорились о совместной работе над поиском нового дома для защитника, если организация решит начать перестройку. По словам источников, Бил не просил об обмене.
Считается, что Бил будет рассматривать только те команды, у которых есть шанс на победу в чемпионате.
Ожидается, что «Майами» и «Милуоки» проведут переговоры с Билом и его агентом Марком Бартельштейном», – сообщает Bleacher Report.
У Била в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.
Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!
💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича
Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳
3 комментария