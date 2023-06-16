Брэдли Бил получил от «Вашингтона» разрешение на переговоры с другими командами. «Хит» и «Бакс» – первые кандидаты

« » дал разрешение атакующему защитнику на переговоры с другими командами, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«Бил и «Уизардс» договорились о совместной работе над поиском нового дома для защитника, если организация решит начать перестройку. По словам источников, Бил не просил об обмене.

Считается, что Бил будет рассматривать только те команды, у которых есть шанс на победу в чемпионате.

Ожидается, что « » и « » проведут переговоры с Билом и его агентом Марком Бартельштейном», – сообщает Bleacher Report.

У Била в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

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