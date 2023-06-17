«Вашингтон» ведет переговоры с «Майами» и «Финиксом» по Брэдли Билу

« » ведет серьезные переговоры с « » и « » по возможному обмену атакующего защитника (29 лет, 191 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Майами» и «Финикс» являются основными претендентами на Била. Ранее сообщалось, что на трехкратного участника Матча всех звезд также претендует « ».

У Била в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

Чемпионство «Денвера» – это триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кун-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение