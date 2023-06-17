«Вашингтон» ведет переговоры с «Майами» и «Финиксом» по Брэдли Билу
«Вашингтон» ведет серьезные переговоры с «Майами» и «Финиксом» по возможному обмену атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Майами» и «Финикс» являются основными претендентами на Била. Ранее сообщалось, что на трехкратного участника Матча всех звезд также претендует «Милуоки».
У Била в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.
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Я могу понять зачем это Милуоки. У них очень сильно стареет супорт каст вокруг Янниса(но причем тут Бил?)
Но нафига это нужно Финиксу?