«Вашингтон» ведет переговоры с «Майами» и «Финиксом» по Брэдли Билу

Теги возможные переходы Майами Милуоки Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

«Вашингтон» ведет серьезные переговоры с «Майами» и «Финиксом» по возможному обмену атакующего защитника Брэдли Била (29 лет, 191 см), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Майами» и «Финикс» являются основными претендентами на Била. Ранее сообщалось, что на трехкратного участника Матча всех звезд также претендует «Милуоки».

У Била в контракте прописано право вето – обмен в другую команду возможен лишь с его одобрения.

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5 комментариев

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Ryan T.
А "Финикс"-то его куда собирается засунуть. При их-то платёжке
+2
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+2
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ты не прав
Я могу понять зачем это Майами. Им не хватает таланта(но причем тут Бил?)
Я могу понять зачем это Милуоки. У них очень сильно стареет супорт каст вокруг Янниса(но причем тут Бил?)

Но нафига это нужно Финиксу?
+2
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олси
перестройка это хорошо . А вокруг кого ?
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ГРУПА ЗИСК
В Вашингтоне небось сидят и молятся: хоть бы рыбка не сорвалась с крючка...
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Pavel Gurin
Ответ ты не прав
Я могу понять зачем это Майами. Им не хватает таланта(но причем тут Бил?) Я могу понять зачем это Милуоки. У них очень сильно стареет супорт каст вокруг Янниса(но причем тут Бил?) Но нафига это нужно Финиксу?
Финикс - хочет себя убить , будет Бруклин 2.0 , без защиты абсолютной , они только на минималку смогут подписывать , и будет Ховард основным центром . Майами нужен стабильный шутинг гард, который будет поливать со всех позиций , и чтобы снять нагрузку с Батлера и Адебайо
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