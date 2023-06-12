Команды НБА не проявляют большого интереса к Карлу-Энтони Таунсу

Теги Миннесота НБА Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс не пользуется большим спросом на рынке.

Об этом рассказал журналист Даррен Вулфсон.

«Я не исключаю [обмен Таунса]. Но что могу сказать вам на данный момент: я общался с высокопоставленными руководителями фронт-офисов двух команд, которые могут быть заинтересованы в сделке, если «Вулвз» примут решение обменять Карла-Энтони Таунса.

Так вот, эти два руководителя сказали мне, что пока что тишина. Они не вели никакого диалога с «Миннесотой», – сказал Вулфсон.

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6 комментариев

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Сергей Орлов
Ответ Analjinn
Даже не знаю для чего КАТ может пригодиться кроме как заполнять трибуны команды с маленького рынка.
Например, баскет-холл в Казани.
+5
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Analjinn
Даже не знаю для чего КАТ может пригодиться кроме как заполнять трибуны команды с маленького рынка.
+3
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NikolayOss
Сколько там лет назад был опрос, когда большинство ГМов назвали Таунса игроком вокруг которого они хотели бы начать строить франшизу? Где все эти ГМы теперь?
+1
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Forza
Ответ Analjinn
Даже не знаю для чего КАТ может пригодиться кроме как заполнять трибуны команды с маленького рынка.
Ну он не совсем бесполезен, все таки. Скажем, на Рэндла я бы его обменял, на месте Никс.
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Алексей Никишин
Ответ Forza
Ну он не совсем бесполезен, все таки. Скажем, на Рэндла я бы его обменял, на месте Никс.
Ну даже не знаю в Никс вроде защита хорошая, а Таунс на неё болт кладёт
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noke
Ответ Forza
Ну он не совсем бесполезен, все таки. Скажем, на Рэндла я бы его обменял, на месте Никс.
Я предполагаю, имеются в виду обмены, имеющие какой-то реальный смысл для Миннесоты.
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