Команды НБА не проявляют большого интереса к Карлу-Энтони Таунсу
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс не пользуется большим спросом на рынке.
Об этом рассказал журналист Даррен Вулфсон.
«Я не исключаю [обмен Таунса]. Но что могу сказать вам на данный момент: я общался с высокопоставленными руководителями фронт-офисов двух команд, которые могут быть заинтересованы в сделке, если «Вулвз» примут решение обменять Карла-Энтони Таунса.
Так вот, эти два руководителя сказали мне, что пока что тишина. Они не вели никакого диалога с «Миннесотой», – сказал Вулфсон.
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