Команды НБА не проявляют большого интереса к Карлу-Энтони Таунсу

Центровой «Миннесоты» не пользуется большим спросом на рынке.

Об этом рассказал журналист Даррен Вулфсон.

«Я не исключаю [обмен Таунса]. Но что могу сказать вам на данный момент: я общался с высокопоставленными руководителями фронт-офисов двух команд, которые могут быть заинтересованы в сделке, если «Вулвз» примут решение обменять Карла-Энтони Таунса.

Так вот, эти два руководителя сказали мне, что пока что тишина. Они не вели никакого диалога с «Миннесотой», – сказал Вулфсон.

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