Джамал Мюррэй – в списке 7 игроков с линейкой 25+5+5 в плей-офф. Защитник ни разу не был на Матче звезд
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй выдает невероятные показатели в плей-офф.
Журналист Микайя Адамс представил список игроков, которым покорилась линейка «25-5-5» в плей-офф (не менее 50 матчей): Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Стеф Карри, Джерри Уэст, Яннис Адетокумбо, Никола Йокич и Джамал Мюррэй.
Примечательно, что Мюррэй никогда не являлся участником Матча всех звезд.
За семь сезонов в НБА главным достижением баскетболиста является попадание во вторую сборную новичков в 2017-м году.
Разыгрывающий заметно прибавляет в плей-офф: показатели худшего постсезона (2019) в карьере будут все равно на уровне самого сильного регулярного чемпионата в его исполнении.
Сравнение карьерных показателей Мюррэя в плей-офф и в регулярном чемпионате:
Регулярка: 16,9 очка и 4,2 передачи при реализации 37,3% бросков из-за дуги.
Плей-офф: 25,4 очка и 6,2 передачи при 40,4% трехочковых.
Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии
Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!
«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями
некоторых парней даже забыли пикнуть на драфте, настолько скромные ребята)
За сезон 22/23 у Мюррея 20 6,2 и 39,8% трешек.
Прошлый сезон была травма.
А на достоаточно элитном уровне он играл в прошлом и в этом сезоне. Но всё равно есть куда расти. Бросок с двушки под вопросом, к примеру. И регулярки пока не были его прям "ух" конкьком.
Если бы без травм, то один МВЗ, вероятно, мог бы зацепить.