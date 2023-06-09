Джамал Мюррэй – в списке 7 игроков с линейкой 25+5+5 в плей-офф. Защитник ни разу не был на Матче звезд

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс Денвер НБА Джерри Уэст Стефен Карри НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй выдает невероятные показатели в плей-офф.

Журналист Микайя Адамс представил список игроков, которым покорилась линейка «25-5-5» в плей-офф (не менее 50 матчей): Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Стеф Карри, Джерри Уэст, Яннис Адетокумбо, Никола Йокич и Джамал Мюррэй.

Примечательно, что Мюррэй никогда не являлся участником Матча всех звезд.

За семь сезонов в НБА главным достижением баскетболиста является попадание во вторую сборную новичков в 2017-м году.

Разыгрывающий заметно прибавляет в плей-офф: показатели худшего постсезона (2019) в карьере будут все равно на уровне самого сильного регулярного чемпионата в его исполнении.

Сравнение карьерных показателей Мюррэя в плей-офф и в регулярном чемпионате:

Регулярка: 16,9 очка и 4,2 передачи при реализации 37,3% бросков из-за дуги.

Плей-офф: 25,4 очка и 6,2 передачи при 40,4% трехочковых.

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13 комментариев

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ryy
На мвз место звёздам, Лилларду, Рэндлу, Морэнту и т.п. А тут у обоих финалистов народ просто скромно собрался чтоб выиграть плов
+18
-1
+17
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Archer_Great
Ответ ryy
На мвз место звёздам, Лилларду, Рэндлу, Морэнту и т.п. А тут у обоих финалистов народ просто скромно собрался чтоб выиграть плов
100%
некоторых парней даже забыли пикнуть на драфте, настолько скромные ребята)
+11
0
+11
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Донован хозяин НБА
Ничего удивительного нет. Джамал в регулярке и близко не показывает такую же игру, как в ПО, на регулярной основе для вызова на МВЗ
+4
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+4
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Sonder
Ответ xamer 9
Ошибка про статистику в регулярке. У вас в новости указаны 16,9 4,2 и 37,3% трёшек - это за карьеру у него стата. За сезон 22/23 у Мюррея 20 6,2 и 39,8% трешек.
карьерных для особо внимательных даже болдом выделено
+2
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+2
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NikolayOss
Ответ Tydeus
За карьеру. В следующем году просто обязан на мвз ехать, если не будет травм
Если бы не травмы, он уже был бы на МВЗ, и не раз.
+1
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xamer 9
Ошибка про статистику в регулярке. У вас в новости указаны 16,9 4,2 и 37,3% трёшек - это за карьеру у него стата.
За сезон 22/23 у Мюррея 20 6,2 и 39,8% трешек.
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Tim Timson
Play-off J)
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Abdulla
Люди, у него и не было ни одного полного нормального сезона.
Прошлый сезон была травма.
А на достоаточно элитном уровне он играл в прошлом и в этом сезоне. Но всё равно есть куда расти. Бросок с двушки под вопросом, к примеру. И регулярки пока не были его прям "ух" конкьком.
Если бы без травм, то один МВЗ, вероятно, мог бы зацепить.
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Tydeus
Ответ Stivi M.D.
Пысы а 16,9 это в этом сезоне? В профиле у него 20 стоит
За карьеру. В следующем году просто обязан на мвз ехать, если не будет травм
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xamer 9
Ответ Sonder
карьерных для особо внимательных даже болдом выделено
Согласен, не прав. Но хоть выделено полужирным - все равно не сразу понятно, что это по карьере сравнение, потому что редко сравнивают карьерные регулярку и плей-офф. вообще никогда таких сравнений не видел, поэтому показалось, что ошибка
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xamer 9
Ответ Sonder
карьерных для особо внимательных даже болдом выделено
Либо формулировку подправили)
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