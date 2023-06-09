Джамал Мюррэй – в списке 7 игроков с линейкой 25+5+5 в плей-офф. Защитник ни разу не был на Матче звезд

Разыгрывающий « » Джамал Мюррэй выдает невероятные показатели в плей-офф.

Журналист Микайя Адамс представил список игроков, которым покорилась линейка «25-5-5» в плей-офф (не менее 50 матчей): , , , Джерри Уэст, , Никола Йокич и Джамал Мюррэй.

Примечательно, что Мюррэй никогда не являлся участником Матча всех звезд.

За семь сезонов в НБА главным достижением баскетболиста является попадание во вторую сборную новичков в 2017-м году.

Разыгрывающий заметно прибавляет в плей-офф: показатели худшего постсезона (2019) в карьере будут все равно на уровне самого сильного регулярного чемпионата в его исполнении.

Сравнение карьерных показателей Мюррэя в плей-офф и в регулярном чемпионате:

Регулярка: 16,9 очка и 4,2 передачи при реализации 37,3% бросков из-за дуги.

Плей-офф: 25,4 очка и 6,2 передачи при 40,4% трехочковых.

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