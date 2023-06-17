Кубок Кондрашина и Белова запланирован на 15-16 сентября. Участники – «Зенит», МБА, УНИКС и «Нижний Новгород»

Теги УНИКС Зенит Кубок Кондрашина и Белова БК Пари Нижний Новгород МБА Александр Церковный Баскетбол

Ежегодный турнир Кубок Кондрашина и Белова предварительно пройдет 15-16 сентября.

В турнире примут участие «Зенит», МБА, УНИКС и «Нижний Новгород».

Об этом во время Петербургского экономического форума рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

«Сегодня мы определились с датами Кубка Кондрашина и Белова, они носят пока предварительный характер, потому что нужно проделать часть работы. Предварительно традиционный Кубок Кондрашина и Белова пройдет 15-16 сентября.

Участниками станут так же, как и в прошлом году «Нижний Новгород», московский МБА, и мы ждем чемпионов прошедшего сезона – казанский УНИКС», – сказал Церковный.

Турнир носит имя олимпийских чемпионов 1972 года – центрового Александра Белова и тренера Владимира Кондрашина.

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