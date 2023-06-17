Кубок Кондрашина и Белова запланирован на 15-16 сентября. Участники – «Зенит», МБА, УНИКС и «Нижний Новгород»

Ежегодный турнир Кубок Кондрашина и Белова предварительно пройдет 15-16 сентября.

В турнире примут участие « », , УНИКС и «Нижний Новгород».

Об этом во время Петербургского экономического форума рассказал генеральный директор «Зенита» .

«Сегодня мы определились с датами Кубка Кондрашина и Белова, они носят пока предварительный характер, потому что нужно проделать часть работы. Предварительно традиционный и Белова пройдет 15-16 сентября.

Участниками станут так же, как и в прошлом году «Нижний Новгород», московский МБА, и мы ждем чемпионов прошедшего сезона – казанский », – сказал Церковный.

Турнир носит имя олимпийских чемпионов 1972 года – центрового Александра Белова и тренера Владимира Кондрашина.

Нового босса «Голден Стэйт» все знают по фото, где его вырубают ногой в челюсть. В реальности все было иначе

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!