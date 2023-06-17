«Финикс» интересуется Джоном Коллинзом и Малкольмом Брогдоном

« » заинтересован в приобретении тяжелого форварда «Атланты» (25 лет, 206 см) и защитника « » (30 лет, 196 см), сообщает Yahoo! Sports.

Чтобы заполучить Коллинза или Брогдона, «Санз» может потребоваться третья команда, которая согласится взять на себя крупный контракт опытного разыгрывающего Криса Пола.

Также сообщалось, что «Санз» интересуются форвардом «Вашингтона» Кайлом Кузмой.

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