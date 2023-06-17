«Финикс» интересуется Джоном Коллинзом и Малкольмом Брогдоном

Теги возможные переходы Бостон Атланта Финикс НБА Малкольм Брогдон Джон Коллинз Баскетбол

«Финикс» заинтересован в приобретении тяжелого форварда «Атланты» Джона Коллинза (25 лет, 206 см) и защитника «Бостона» Малкольма Брогдона (30 лет, 196 см), сообщает Yahoo! Sports.

Чтобы заполучить Коллинза или Брогдона, «Санз» может потребоваться третья команда, которая согласится взять на себя крупный контракт опытного разыгрывающего Криса Пола.

Также сообщалось, что «Санз» интересуются форвардом «Вашингтона» Кайлом Кузмой.

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