Звездный разыгрывающий заявил, что хочет продолжить выступать за « ».

Об этом сказал сам Пол во время презентации своей книги, которая посвящена дедушке баскетболиста.

«Совершенно точно. Поэтому я сейчас и здесь», – заявил Пол.

7 июня инсайдеры сообщили, что 38-летнего игрока отчислят. Позже появилась информация, что «Санз» рассматривают различные варианты, включая обмен ветерана.

Новый главный тренер команды , комментируя новость о возможном отчислении, заявил, что «произошло недопонимание».

Контракт Пола на сезон-23/24 (30,8 миллиона долларов) станет полностью гарантированным 28 июня.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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