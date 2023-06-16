Крис Пол заявил, что хочет остаться в «Финиксе»

Теги Крис Пол Финикс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

Звездный разыгрывающий Крис Пол заявил, что хочет продолжить выступать за «Финикс».

Об этом сказал сам Пол во время презентации своей книги, которая посвящена дедушке баскетболиста.

«Совершенно точно. Поэтому я сейчас и здесь», – заявил Пол.

7 июня инсайдеры сообщили, что 38-летнего игрока отчислят. Позже появилась информация, что «Санз» рассматривают различные варианты, включая обмен ветерана. 

Новый главный тренер команды Фрэнк Вогель, комментируя новость о возможном отчислении, заявил, что «произошло недопонимание».

Контракт Пола на сезон-23/24 (30,8 миллиона долларов) станет полностью гарантированным 28 июня.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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5 комментариев

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ierdnA
Еще бы за 30 млн не захотеть
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udod
в этот раз, в 39 лет, он точно не сломается в плей-офф)
меняйте его в САС на несколько человек, в Финиксе играть некому
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Erge14
а хуху не хохо?
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frenemy
Все равно не вижу выгоднее варианта для Финикса чем отчислить его и подписать на минималку. Так хоть какое-то пространство получится создать. Пускать его с банки на короткие минуты, поберечь для важных моментов сохранив все, что в нем осталось

Те кому он интересен рассматривают его в качестве свободного агента, а 30млн брать на себя и давать что-то взамен уж слишком невероятно звучит
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Денис Храпунов
Ответ udod
в этот раз, в 39 лет, он точно не сломается в плей-офф) меняйте его в САС на несколько человек, в Финиксе играть некому
Модно ещё в Тулу, там тоже большая толпа уже скопилась.
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