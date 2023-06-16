Крис Пол заявил, что хочет остаться в «Финиксе»
Звездный разыгрывающий Крис Пол заявил, что хочет продолжить выступать за «Финикс».
Об этом сказал сам Пол во время презентации своей книги, которая посвящена дедушке баскетболиста.
«Совершенно точно. Поэтому я сейчас и здесь», – заявил Пол.
7 июня инсайдеры сообщили, что 38-летнего игрока отчислят. Позже появилась информация, что «Санз» рассматривают различные варианты, включая обмен ветерана.
Новый главный тренер команды Фрэнк Вогель, комментируя новость о возможном отчислении, заявил, что «произошло недопонимание».
Контракт Пола на сезон-23/24 (30,8 миллиона долларов) станет полностью гарантированным 28 июня.
Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!
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меняйте его в САС на несколько человек, в Финиксе играть некому
Те кому он интересен рассматривают его в качестве свободного агента, а 30млн брать на себя и давать что-то взамен уж слишком невероятно звучит