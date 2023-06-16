Джарретт Джек перешел в штаб к Монти Уильямсу в «Детройт»
Джарретт Джек стал помощником главного тренера «Детройта» Монти Уильямса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«В штабе Уильямса в «Санз» Джек зарекомендовал себя как быстроразвивающийся будущий кандидат на пост главного тренера», – пишет инсайдер.
Джек был ассистентом в «Финиксе» с 2021 года.
39-летний тренер провел 13 лет в качестве игрока НБА, сменив за это время 8 различных команд.
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