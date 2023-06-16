Джарретт Джек перешел в штаб к Монти Уильямсу в «Детройт»

Теги Детройт Финикс Джарретт Джек НБА Монти Уильямс Баскетбол

Джарретт Джек стал помощником главного тренера «Детройта» Монти Уильямса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«В штабе Уильямса в «Санз» Джек зарекомендовал себя как быстроразвивающийся будущий кандидат на пост главного тренера», – пишет инсайдер.

Джек был ассистентом в «Финиксе» с 2021 года.

39-летний тренер провел 13 лет в качестве игрока НБА, сменив за это время 8 различных команд.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serginn
Во время летит, давно ли у меня в фэнтэзи пылил, а уже почти. тренер.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий