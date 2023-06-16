Профсоюз игроков о 25-матчевом отстранении Морэнта: «Мы считаем его чрезмерным и неуместным по ряду причин»

Теги Мемфис НБА Адам Сильвер Джа Морэнт Баскетбол

Профсоюз игроков остался недоволен 25-матчевым отстранением разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта.

«Джа выразил раскаяние и взял на себя ответственность за свои действия, и мы безоговорочно поддерживаем его, поскольку он делает все необходимое, чтобы представить себя, наших игроков и нашу лигу в наилучшем свете.

Что касается наложенного дисциплинарного наказания, которое отстраняет его от игры до декабря и требует выполнения ряда неустановленных условий, прежде чем он сможет вернуться, мы считаем его чрезмерным и неуместным по ряду причин, включая факты, связанные с этим конкретным инцидентом, и что оно не является справедливым и соответствующим предыдущим наказаниям в нашей лиге. Мы изучим с Джа все варианты событий и наши дальнейшие шаги», – говорится в заявлении профсоюза.

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5 комментариев

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Араик Оганесян
#ямыджа
+4
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fedorbazaykin
Да ну, изначально вообще была мысль что если беспрецедентно, то это весь сезон
+2
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Марсель Объелся
Да и вообще пистолет был из детского мира
0
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0
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Александр Спирин
Профсоюз в суд на НБА подать может.
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Орхан Эмиргамзаев
Что клоуна сидят в профсоюзе?
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