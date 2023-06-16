Профсоюз игроков о 25-матчевом отстранении Морэнта: «Мы считаем его чрезмерным и неуместным по ряду причин»

Профсоюз игроков остался недоволен 25-матчевым отстранением разыгрывающего « » .

«Джа выразил раскаяние и взял на себя ответственность за свои действия, и мы безоговорочно поддерживаем его, поскольку он делает все необходимое, чтобы представить себя, наших игроков и нашу лигу в наилучшем свете.

Что касается наложенного дисциплинарного наказания, которое отстраняет его от игры до декабря и требует выполнения ряда неустановленных условий, прежде чем он сможет вернуться, мы считаем его чрезмерным и неуместным по ряду причин, включая факты, связанные с этим конкретным инцидентом, и что оно не является справедливым и соответствующим предыдущим наказаниям в нашей лиге. Мы изучим с Джа все варианты событий и наши дальнейшие шаги», – говорится в заявлении профсоюза.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳