Антон Шантырь: «В Санкт-Петербурге появится новая женская баскетбольная команда»

Теги чемпионат России жен Антон Шантырь Баскетбол

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, бывший велогонщик Антон Шантырь заявил, что в городе появится новая женская баскетбольная команда.

«В Петербурге этот спорт сейчас активно развивается. Это наш питерский спорт. Я немного расстроен результатом «Зенита», но без поражений побед не бывает. После победы что подводить итоги? Победил и победил. Главное, это умение делать выводы из поражений.

Могу сказать, что у нас есть большие планы по развитию молодежного и женского баскетбола. Вскоре у нас появится новая молодежная женская баскетбольная команда. Базироваться она будет в Центре олимпийской подготовки имени Владимира Кондрашина, который, как вы помните, зимой открылся во Фрунзенском районе, на Загребском бульваре», — приводит слова Шантыря «Спорт День за Днем».

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!

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1 комментарий

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Savardus
Похоже, ЧВК Вагнера все таки дал денег на баскетбольную команду
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