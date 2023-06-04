Ольга Фролкина пополнила состав МБА

Серебряный призер Олимпиады в Токио в баскетболе 3×3 Ольга Фролкина (25 лет, 183 см) перешла из курского « » в МБА.

В минувшем сезоне россиянка провела 46 матчей, набирая 8,7 очка, 2,6 подбора и 1,1 перехвата в среднем за игру.

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян прокомментировал переход.

«Оля не нуждается в представлении, ее возможности всем прекрасно известны. Мы рады, что смогли осуществить этот переход. Не стоит забывать и тот факт, что она уже имеет опыт совместной работы с Александром Георгиевичем Дирацуяном по сборной России 3×3, и это точно поможет в адаптации.

Уверены, в нашей системе Фролкина продолжит свое всестороннее развитие и сможет продемонстрировать все свои качества. Приветствуем Ольгу в МБА!» – сказал Кочарян.

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