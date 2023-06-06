Бывший форвард « » Раиса Мусина планирует возобновить карьеру в следующем сезоне, сообщает «Свободный агент». 25-летняя баскетболистка уже получила несколько заманчивых предложений.

В январе 2023 года Мусина приостановила карьеру из-за проблем с голеностопом. На тот момент она лидировала в Премьер-лиги по результативности и полезности, а также входила в тройки лучших по подборам, блокшотам, перехватам и дабл-даблам.

По окончании сезона-2022/23 контракт баскетболистки с «Никой» истек, и она стала свободным агентом.

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