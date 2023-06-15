В Санкт-Петербурге подписали соглашение о создании Марафонской лиги БРИКС. В основу легли Московский Марафон, «Белые ночи» и Казанский марафон

Теги Антон Шантырь Московский марафон любительский спорт Казанский марафон Календарь стартов Здоровье

15 июня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о создании Марафонской лиги БРИКС на основе трех крупнейших российских забегов: Московского Марафона, марафона «Белые ночи» и Казанского марафона.

Марафонская лига БРИКС объединит крупнейшие международные забеги в одну серию. В рамках первого этапа (2023-2024 гг.) создадут лигу внутри России. В 2025 году в состав Лиги добавятся крупнейшие марафоны стран БРИКС. Всего планируется объединить до 10 стартов. 

В подписании соглашения участвовали Руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев, министр спорта Татарстана Владимир Леонов, и председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь.

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1 комментарий

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Oleg Olegov
И нафига это нужно?))))
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