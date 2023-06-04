Карина Низамова перешла из МБА в «Нику»

Разыгрывающая МБА и сборной России Карина Низамова (30 лет, 167 см) продолжит карьеру в « ».

В сезоне-22/23 Низамова набирала 7,8 очка, 4,0 передачи и 3,3 подбора за 20 минут игрового времени.

Всего Низамова провела в МБА шесть сезонов. За это время разыгрывающая приняла участие в 225 матчах и помогла москвичам трижды завоевать бронзовые медали Премьер-лиги, дважды – серебряные награды Кубка России.

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