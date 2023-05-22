Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус считает, что « » и «Даллас» в межсезонье могут провести сделку с участием центрового .

«Финиксу» нужна глубина. «Санз» могут обменять Эйтона в « » на , , Джоша Грина и 10-й пик.

Пик, вероятно, отправится в другую команду, опять же, ради глубины. Или это будет сделка с участием нескольких команд», – информирует Пинкус.

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