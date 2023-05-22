Обозреватель Эрик Пинкус: «Санз» могут обменять Эйтона в «Даллас» на нескольких игроков и пик»
Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус считает, что «Финикс» и «Даллас» в межсезонье могут провести сделку с участием центрового Деандре Эйтона.
«Финиксу» нужна глубина. «Санз» могут обменять Эйтона в «Даллас» на Тима Хардуэя, Джавейла Макги, Джоша Грина и 10-й пик.
Пик, вероятно, отправится в другую команду, опять же, ради глубины. Или это будет сделка с участием нескольких команд», – информирует Пинкус.
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удачи тогда
Эйтон, Дончич, Ирвинг и какие-нибудь пареньки из G лиги ?)
Дончич трейд попросит если Даллас будет танковать )
Финикс вообще молодцы, конечно. Отдали за возрастного травмата железного Бриджеса, который
начал показывать очень мощную статистику. Теперь скинуть ещё одного молодого сильного игрока. И остаться с престарелыми К. Полом и Дюрентом. И их пенсией в 75-80кк на двоих.
Нуну. С такой стратегией их ждёт светлое будущее, конечно