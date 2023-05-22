Обозреватель Эрик Пинкус: «Санз» могут обменять Эйтона в «Даллас» на нескольких игроков и пик»

Теги возможные переходы Даллас Финикс НБА Джавейл Макги Тим Хардуэй-младший Деандре Эйтон Джош Грин Баскетбол

Обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус считает, что «Финикс» и «Даллас» в межсезонье могут провести сделку с участием центрового Деандре Эйтона.

«Финиксу» нужна глубина. «Санз» могут обменять Эйтона в «Даллас» на Тима Хардуэя, Джавейла Макги, Джоша Грина и 10-й пик.

Пик, вероятно, отправится в другую команду, опять же, ради глубины. Или это будет сделка с участием нескольких команд», – информирует Пинкус.

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29 комментариев

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Максим Макеев
даллас хочет втроем регулярку играть, а потом орать что в по не попали?
удачи тогда
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I Luv It
Лука в процессе оформления опекунства
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Roman Boroveev
Ответ Ballboy13
Фигасе там пакет, будто завсегдатого оллстара выменивают.
Тут бы Финиксу пик добавлять, чтоб пристроить Эйтона куда
+19
-1
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Starkom
Ответ scorp19
А кем будет играть Даллас ?) Эйтон, Дончич, Ирвинг и какие-нибудь пареньки из G лиги ?) Дончич трейд попросит если Даллас будет танковать )
Насмотрелись на Майами с их ростером и придумали ХИТРЫЙ ПЛАН!
+12
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Ballboy13
Фигасе там пакет, будто завсегдатого оллстара выменивают.
+12
-1
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scorp19
А кем будет играть Даллас ?)
Эйтон, Дончич, Ирвинг и какие-нибудь пареньки из G лиги ?)
Дончич трейд попросит если Даллас будет танковать )
+8
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Максим Усков
Даллас даже на своих ошибках не учится.
+8
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Аслан Танкебаев
Ответ Ballboy13
Фигасе там пакет, будто завсегдатого оллстара выменивают.
Ой ля, как будто пакет со стороны Далласа хорош, там только Грин. Хардуэй на таком же плохом контракте, МакГи это просто воздух, пик вообще не нам. Так что фактически это Эйтон на Грина с наполнителем.
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Аслан Танкебаев
Ожидаемо люди вообще занижают цену чувака, гляньте не знаю, как он играет когда его задействуют. Например в Феврале, когда он набирал 23 очка, 10 подборов, 1 блок, при 67% с игры и 83% с линии. Он не в плей-офф поплыл, его спад результативности и вообще игры начался с подписания Дюранта. Монти заморозил его из игры, и все, чувак вообще перестал что либо делать, отсюда и результат. Шестая игра была показательной, без него все стало намного-намного хуже.
+6
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Roman Boroveev
Ответ Максим Макеев
даллас хочет втроем регулярку играть, а потом орать что в по не попали? удачи тогда
Эйтон чтоб заиграл надо морковку перед ним держать или палкой тыкать. 30 миллионов причин ему мало, так и не пожелал немного попрыгать и побегать в плей офф.
+6
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Сергей Пузанков
Не берусь оценивать его игровые скиллы, там, как щас принято говорить, не все так однозначно. Но вот, что характер у него непростой - это уже видно наверняка. Такого игрока как раз в Далласе не хватало. Хотя погодите...
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Аслан Танкебаев
Ответ Боря Flar
А зачем Далласу Эйтон, что бы Дончичу еще сложнее было идти в краску, где будет тусить Эйтон и его деф, и он бросал по 25 трешек за игру?
Луке все это время было не с кем пик-н-ролл играть, по этой же причине Вуд на банку присел(он не умеет, и учиться не хочет). Эйтон это все еще хороший защитный центровой, то что он не удержал Николу - тогда Бровь тоже в дефе нулина.
+3
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Tim Timson
так вон ради чего этот миниэкспресс танкинг был)
+3
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Сергей Пузанков
Ответ Forza
Может дальше план обменять Кайри куда нибудь на глубину состава и пики
План дальше: обменять Кайри на пики, Эйтона на пики и Дончича на молодую звезду и пики
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Аслан Танкебаев
Ответ Nikita Dorodenko
Нафиг этот мешок Далласу?
Чтобы не играть Дуайтом Пауэллом на центровом?
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Боря Flar
А зачем Далласу Эйтон, что бы Дончичу еще сложнее было идти в краску, где будет тусить Эйтон и его деф, и он бросал по 25 трешек за игру?
+1
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Дмитрий Кутузов
Ответ Sweetener
А Далласу после обмена Кайри глубина не нужна? )
Ща отдадут всю скамейку, в обмен на Эйтона и уйдут ещё глубже)) Погружение к первому пику, так сказать)
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Мурзин Ринат
Макги и Тим , это ещё понятно, но Грина и 10 пик зачем , хотя это Даллас
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ГРУПА ЗИСК
Ответ scorp19
А кем будет играть Даллас ?) Эйтон, Дончич, Ирвинг и какие-нибудь пареньки из G лиги ?) Дончич трейд попросит если Даллас будет танковать )
ну, Хит примерно так нынешнюю команду и собрали. Списанные ветераны плюс ноунеймы незадрафтованные. Другой вопрос, что в Далласе нет ни Райли, ни Спо...
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Bek_cp3
прикидываете зверскую защитную тиму: эйтон, дончич, кайри)
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kondratiy
Тут принято хаять Эйтона. Но вообще-то у него, к 24 годам, 45 игр в плей-офф. И, за исключением плейофф этого года, весьма достойные показатели что в регулярке, что в плейофф. Может действительно, его просто начали не так использовать? Вон, человек в комментариях пишет, что после прихода Дюрента паренька совсем задвинули.
Финикс вообще молодцы, конечно. Отдали за возрастного травмата железного Бриджеса, который
начал показывать очень мощную статистику. Теперь скинуть ещё одного молодого сильного игрока. И остаться с престарелыми К. Полом и Дюрентом. И их пенсией в 75-80кк на двоих.
Нуну. С такой стратегией их ждёт светлое будущее, конечно
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Павел Егоров
Ответ Bek_cp3
прикидываете зверскую защитную тиму: эйтон, дончич, кайри)
А ты хорош:)
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Sweetener
А Далласу после обмена Кайри глубина не нужна? )
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Birdman NBA
Грина отдавать нельзя.
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Yony
Да в ГСВ его)). Хотя это невозможно))
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