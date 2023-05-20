Инсайдер Марк Стейн: «Интерес «Далласа» к Деандре Эйтону преувеличен»

По словам инсайдера Марка Стейна, интерес « » к центровому « » на данный момент преувеличен.

Ожидается, что «Санз» будут активно пытаться обменять Эйтона в это межсезонье.

В прошлом межсезонье Эйтон договорился о четырехлетнем контракте с «Индианой» на 133 миллиона долларов, но «Финикс» повторил предложение и сохранил центрового. В контракте Эйтона остались три года и 102 миллиона долларов.

«На данном этапе не понимаю, зачем «Далласу» пытаться заполучить Эйтона», – добавил Стейн.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой