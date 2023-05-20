Инсайдер Марк Стейн: «Интерес «Далласа» к Деандре Эйтону преувеличен»

Теги возможные переходы Даллас Финикс НБА Деандре Эйтон Марк Стейн Баскетбол

По словам инсайдера Марка Стейна, интерес «Далласа» к центровому «Финикса» Деандре Эйтону на данный момент преувеличен.

Ожидается, что «Санз» будут активно пытаться обменять Эйтона в это межсезонье.

В прошлом межсезонье Эйтон договорился о четырехлетнем контракте с «Индианой» на 133 миллиона долларов, но «Финикс» повторил предложение и сохранил центрового. В контракте Эйтона остались три года и 102 миллиона долларов.

«На данном этапе не понимаю, зачем «Далласу» пытаться заполучить Эйтона», – добавил Стейн.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abdulla
Ответ Батя ивана
Эйтон может быть интересен Далласу только в контексте «получить хоть что-то за Кайри»
Получить кандалы в виде огромной зарплаты.
Эйтон вполне может быть полезен, то он просто игрок старта, крепкий игрок, но не более и не за максималку.
Уж лучше ничего не получить за Кайри :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батя ивана
Эйтон может быть интересен Далласу только в контексте «получить хоть что-то за Кайри»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Батя ивана
Ответ Abdulla
Получить кандалы в виде огромной зарплаты. Эйтон вполне может быть полезен, то он просто игрок старта, крепкий игрок, но не более и не за максималку. Уж лучше ничего не получить за Кайри :)
Ну тут развилка веры: возможно ли развитие Эйтона или сумасбродство Кайри прекратится. Я больше верю в первое) а деньги у Далласа есть, лучше рисковать, пробовать строить команду на следующий сезон и получить активы, чем сидеть с одним Дончичем, ловить пики и молиться, чтобы Лука не свалил (а он свалит, увидев что офис ничего не делает)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий