Инсайдер Марк Стейн: «Интерес «Далласа» к Деандре Эйтону преувеличен»
По словам инсайдера Марка Стейна, интерес «Далласа» к центровому «Финикса» Деандре Эйтону на данный момент преувеличен.
Ожидается, что «Санз» будут активно пытаться обменять Эйтона в это межсезонье.
В прошлом межсезонье Эйтон договорился о четырехлетнем контракте с «Индианой» на 133 миллиона долларов, но «Финикс» повторил предложение и сохранил центрового. В контракте Эйтона остались три года и 102 миллиона долларов.
«На данном этапе не понимаю, зачем «Далласу» пытаться заполучить Эйтона», – добавил Стейн.
Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой
Эйтон вполне может быть полезен, то он просто игрок старта, крепкий игрок, но не более и не за максималку.
Уж лучше ничего не получить за Кайри :)