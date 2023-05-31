Журналист The Athletic: «Лейкерс» предпочли бы обменять Д’Анджело Расселла, но не уверен, что есть спрос»

По мнению журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лекерс» вряд ли удастся обменять защитника Д’Анджело Расселла по схеме «сайн-энд-трейд».

«Насколько я понимаю, «Лейкерс» предпочли бы использовать Д’Анджело Расселла в обмене по схеме «сайн-энд-трейд», но я не уверен, что на него есть спрос.

Приобретение Кайри Ирвинга в обмен на Расселла обещает стать несбыточной мечтой, особенно с учетом того, что « » вряд ли поможет «Лейкерс». Есть возможность заполучить , клиента Klutch, но для этого необходимо, чтобы « » согласовал условия контракта с Расселлом (или взял на себя контракты Бизли и Бамбы).

Если рассматривать возможные варианты будущего Расселла, я бы расставил их в таком порядке: 1) «Лейкерс» подпишут новый контракт с Расселлом; 2) «Лейкерс» позволят ему уйти; 3) « » обменивают его по «сайн-энд-трейд», – написал Буха.

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