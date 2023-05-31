Журналист The Athletic: «Лейкерс» предпочли бы обменять Д’Анджело Расселла, но не уверен, что есть спрос»
По мнению журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лекерс» вряд ли удастся обменять защитника Д’Анджело Расселла по схеме «сайн-энд-трейд».
«Насколько я понимаю, «Лейкерс» предпочли бы использовать Д’Анджело Расселла в обмене по схеме «сайн-энд-трейд», но я не уверен, что на него есть спрос.
Приобретение Кайри Ирвинга в обмен на Расселла обещает стать несбыточной мечтой, особенно с учетом того, что «Даллас» вряд ли поможет «Лейкерс». Есть возможность заполучить Фреда Ванвлита, клиента Klutch, но для этого необходимо, чтобы «Торонто» согласовал условия контракта с Расселлом (или взял на себя контракты Бизли и Бамбы).
Если рассматривать возможные варианты будущего Расселла, я бы расставил их в таком порядке: 1) «Лейкерс» подпишут новый контракт с Расселлом; 2) «Лейкерс» позволят ему уйти; 3) «Лейкерс» обменивают его по «сайн-энд-трейд», – написал Буха.
Леброн намекнул на завершение карьеры. Он это всерьез? А 100 млн зарплаты? А сыграть с сыном? А чем он будет заниматься на пенсии?
в регулярке он хорош будет по 20-25 очей накидывать
а тут норм, свои броски забивай, для регулярки норм будет
а по ходу и смотреть