Журналист The Athletic: «Лейкерс» предпочли бы обменять Д’Анджело Расселла, но не уверен, что есть спрос»

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс Торонто НБА Кайри Ирвинг Д’Анджело Расселл Фред Ванвлит Баскетбол

По мнению журналиста The Athletic Джована Бухи, «Лекерс» вряд ли удастся обменять защитника Д’Анджело Расселла по схеме «сайн-энд-трейд».

«Насколько я понимаю, «Лейкерс» предпочли бы использовать Д’Анджело Расселла в обмене по схеме «сайн-энд-трейд», но я не уверен, что на него есть спрос.

Приобретение Кайри Ирвинга в обмен на Расселла обещает стать несбыточной мечтой, особенно с учетом того, что «Даллас» вряд ли поможет «Лейкерс». Есть возможность заполучить Фреда Ванвлита, клиента Klutch, но для этого необходимо, чтобы «Торонто» согласовал условия контракта с Расселлом (или взял на себя контракты Бизли и Бамбы).

Если рассматривать возможные варианты будущего Расселла, я бы расставил их в таком порядке: 1) «Лейкерс» подпишут новый контракт с Расселлом; 2) «Лейкерс» позволят ему уйти; 3) «Лейкерс» обменивают его по «сайн-энд-трейд», – написал Буха.

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7 комментариев

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ruprekht
его слили даже не смотря на то, что КАТ его кореш. чувак в Миньке не был нужен, показал в ПО что он проваливается всегда. на что они хотят его обменять, на Иша Смита? Френка Нтиликину?
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Степан Цубер
а на его менять сейчас?
в регулярке он хорош будет по 20-25 очей накидывать
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Костя Кот
Ответ Степан Цубер
а на его менять сейчас? в регулярке он хорош будет по 20-25 очей накидывать
на мешок с картошкой
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Bunyod Turgunov
Ответ Степан Цубер
а на его менять сейчас? в регулярке он хорош будет по 20-25 очей накидывать
От Уэстбрука тоже этого ждали
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Степан Цубер
Ответ Bunyod Turgunov
От Уэстбрука тоже этого ждали
хз, от Раса ждали что он тащить будет
а тут норм, свои броски забивай, для регулярки норм будет
а по ходу и смотреть
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Ричард Пэйпен
Ответ ruprekht
его слили даже не смотря на то, что КАТ его кореш. чувак в Миньке не был нужен, показал в ПО что он проваливается всегда. на что они хотят его обменять, на Иша Смита? Френка Нтиликину?
На Рассела Уэстбрука.
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NikolayOss
Ответ ruprekht
его слили даже не смотря на то, что КАТ его кореш. чувак в Миньке не был нужен, показал в ПО что он проваливается всегда. на что они хотят его обменять, на Иша Смита? Френка Нтиликину?
Их хотелки резко расходятся с реальностью, впрочем, как и всегда. Они по какой-то неведомой причине почему-то считают что все им всегда должны помогать и проводить обмены себе в убыток и на пользу озёрным. Всегда поражался подобному мыслительному процессу.
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