Инсайдер Зак Лоу: «Не думаю, что «Лейкерс» полностью исключили возможность перехода Кайри Ирвинга»
Инсайдер Зак Лоу считает, что разыгрывающий Кайри Ирвинг («Даллас») может перейти в «Лейкерс» в будущем.
«Не думаю, что «Лейкерс» полностью исключили возможность перехода Кайри Ирвинга в команду.
То, что этого не случится этим летом, не значит, что этого не может случиться никогда. Не думаю, что эта дверь закрыта», – сказал Лоу.
Ранее «Лейкерс» заявили, что не заинтересованы в приобретении Ирвинга этим летом.
«76-м» нужен новый тренер, «Лейкерс» – звезда в атаке, а «Голден Стэйт» – помощь для Карри. Что узнали о себе неудачники плей-офф
2 комментария