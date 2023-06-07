Инсайдер Зак Лоу: «Не думаю, что «Лейкерс» полностью исключили возможность перехода Кайри Ирвинга»

Инсайдер Зак Лоу считает, что разыгрывающий (« ») может перейти в «Лейкерс» в будущем.

«Не думаю, что «Лейкерс» полностью исключили возможность перехода Кайри Ирвинга в команду.

То, что этого не случится этим летом, не значит, что этого не может случиться никогда. Не думаю, что эта дверь закрыта», – сказал Лоу.

Ранее «Лейкерс» заявили, что не заинтересованы в приобретении Ирвинга этим летом.

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