Инсайдер Зак Лоу: «Не думаю, что «Лейкерс» полностью исключили возможность перехода Кайри Ирвинга»

Теги возможные переходы Даллас Лейкерс НБА Кайри Ирвинг Зак Лоу Баскетбол

Инсайдер Зак Лоу считает, что разыгрывающий Кайри ИрвингДаллас») может перейти в «Лейкерс» в будущем.

«Не думаю, что «Лейкерс» полностью исключили возможность перехода Кайри Ирвинга в команду.

То, что этого не случится этим летом, не значит, что этого не может случиться никогда. Не думаю, что эта дверь закрыта», – сказал Лоу.

Ранее «Лейкерс» заявили, что не заинтересованы в приобретении Ирвинга этим летом.

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2 комментария

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DevilBrO
Ну он видимо полностью
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Van
"Может быть, а может нет, а может пошел ты"©
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