«Финикс» получил несколько предложений по Крису Полу

Теги возможные переходы Крис Пол Финикс НБА Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Разыгрывающий Крис Пол может покинуть «Финикс», который рассматривает различные варианты изменения состава в межсезонье.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Санз» получили несколько предложений по Полу после сообщений о том, что клуб готов расстаться с игроком.

«Это вызвало серию обсуждений и звонков в офис «Финикса», посвященных Полу», – рассказал журналист.

Действующее соглашение Пола рассчитано на два сезона. Однако из 60,8 миллиона долларов ему гарантированы только 15,8.

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1 комментарий

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AllanHouston
В лиге есть только три контракта, которые могут позволить командам сэкономить:

1. Джонатан Айзек
2. Кевин Портер-младший
3. Крис Пол

Было бы неразумно лишаться подобного инструмента, особенно для "Финикса", которому нужно кем-то хотя бы относительно полезным заполнять ростер.
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