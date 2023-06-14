Разыгрывающий Крис Пол может покинуть « », который рассматривает различные варианты изменения состава в межсезонье.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Санз» получили несколько предложений по Полу после сообщений о том, что клуб готов расстаться с игроком.

«Это вызвало серию обсуждений и звонков в офис «Финикса», посвященных Полу», – рассказал журналист.

Действующее соглашение Пола рассчитано на два сезона. Однако из 60,8 миллиона долларов ему гарантированы только 15,8.

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