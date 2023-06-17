Чемпион НБА в составе « » выложил видео из Лас-Вегаса, где он проснулся в состоянии похмелья после вечеринки в честь победы в чемпионате.

Браун в момент записи находился в кровати. Он в шутку обвинили лидера команды в своем плохом самочувствии.

«Я не знаю, как я позволил ему так себя напоить. И я не знаю, чем он поил меня этой ночью, что это такое было. Но во всем виноват Йокич.

Я виню в этом Йокича. Номер 15, парень из Сомбора, это из-за него мне сейчас так плохо. Хочу, чтобы все об этом знали», – произнес защитник.

Группа игроков «Наггетс» во главе с Йокичем после парада отправилась в Лас-Вегас, где отпраздновала первый титул в истории клуба.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!