Никола Йокич отпраздновал победу в чемпионате в ночном клубе Лас-Вегаса
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич бурно отпраздновал победу в чемпионате НБА в ночном клубе Лас-Вегаса.
Йокич сразу после чемпионского парада на частном самолете отправился в Лас-Вегас, где вместе с несколькими одноклубниками (Джамал Мюррэй, Майкл Портер, Брюс Браун, Аарон Гордон, Деандре Джордан, Кентавиус Колдуэлл-Поуп) отужинал в ресторане комплекса MGM Grand Hotel and Casino.
Позже баскетболисты переместились в ночной клуб комплекса, где продолжили веселиться.
«Наггетс» впервые стали чемпионами НБА, серб признан MVP финальной серии.
Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!
Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳
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