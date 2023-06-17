Звездный центровой « » бурно отпраздновал победу в чемпионате НБА в ночном клубе Лас-Вегаса.

Йокич сразу после чемпионского парада на частном самолете отправился в Лас-Вегас, где вместе с несколькими одноклубниками ( , Майкл Портер, Брюс Браун, , , Кентавиус Колдуэлл-Поуп) отужинал в ресторане комплекса MGM Grand Hotel and Casino.

Позже баскетболисты переместились в ночной клуб комплекса, где продолжили веселиться.

«Наггетс» впервые стали чемпионами НБА, серб признан MVP финальной серии.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳