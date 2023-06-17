Никола Йокич отпраздновал победу в чемпионате в ночном клубе Лас-Вегаса

Теги светская хроника Денвер НБА видео Деандре Джордан НБА плей-офф Кентавиус Колдуэлл-Поуп Аарон Гордон Никола Йокич Джамал Мюррэй Майкл Портер Брюс Браун Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич бурно отпраздновал победу в чемпионате НБА в ночном клубе Лас-Вегаса.

Йокич сразу после чемпионского парада на частном самолете отправился в Лас-Вегас, где вместе с несколькими одноклубниками (Джамал Мюррэй, Майкл Портер, Брюс Браун, Аарон Гордон, Деандре Джордан, Кентавиус Колдуэлл-Поуп) отужинал в ресторане комплекса MGM Grand Hotel and Casino.

Позже баскетболисты переместились в ночной клуб комплекса, где продолжили веселиться. 

«Наггетс» впервые стали чемпионами НБА, серб признан MVP финальной серии.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

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1 комментарий

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Свежий
Забавный подбор музыки, и нашим, и вашим))
+2
0
+2
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