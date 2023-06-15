Болельщик попал жене Николы Йокича пивной банкой по лицу

В Денвере проходит чемпионский парад в честь победы «Наггетс» в сезоне-2022/23.

В сети появилось видео, как один из зрителей попал жене сербского центрового пивной банкой по лицу. На руках у девушки в этот момент находилась их двухлетняя дочь.

«Денвер» обыграл «Майами» в финальной серии плей-офф со счетом 4-1 и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

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