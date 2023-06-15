Болельщик попал жене Николы Йокича пивной банкой по лицу

Теги происшествия Денвер НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

В Денвере проходит чемпионский парад в честь победы «Наггетс» в сезоне-2022/23.

В сети появилось видео, как один из зрителей попал жене сербского центрового Николы Йокича пивной банкой по лицу. На руках у девушки в этот момент находилась их двухлетняя дочь.

«Денвер» обыграл «Майами» в финальной серии плей-офф со счетом 4-1 и завоевал первый в истории клуба чемпионский титул.

Вместо его выбора показывали рекламу буррито, а сам он проспал драфт – почему все проглядели Йокича

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4 комментария

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Nuteruoli
Вот Джоэль проказник) Ну а если без шуток то очень не красиво, люди к вам в город счастье принесли, а вы ведёте себя как животные.
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+5
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Swhat
Нафига он кинул ?
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milya ololo
Йокичу вообще пофиг)
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Артём Погореленко
Ответ milya ololo
Йокичу вообще пофиг)
Думает о том , как будет у бабушки в деревне картошку окучивать , не до жены
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