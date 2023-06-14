Самое высокое здание Сербии подсветили в честь Николы Йокича, который стал MVP финала НБА

Теги светская хроника Денвер НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Самое высокое здание Сербии подсветили в честь центрового «Денвера» Николы Йокича, который привел команду к первому титулу в истории и стал MVP финала НБА.

Белград Тауэр – 42-этажный небоскреб высотой 168 метров.

Йокич стал 1-м игроком в истории НБА, который завершил плей-офф лидером по очкам, подборам и передачам. «Наггетс» взяли первый титул в истории, обыграв в финале «Майами».

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

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1 комментарий

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Knicks_Fan
K P A C U B O
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