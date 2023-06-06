«Что случилось в тот вечер? Не помню. Что-то о разгроме и сухой победе». Майкл Мэлоун посмеялся, увидев фото с серии с «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

«Денвер» всухую обыграл «Лейкерс» в финале Западной конференции – 4-0.

«Наггетс» в течение серии делали фото в стиле Polaroid.

Когда Мэлоун наконец получил фотографии с 4-й игры, он воспользовался возможностью подшутить над Леброном Джеймсом: «Это предмет для коллекции. Я выгляжу тут вполне счастливым. Что случилось в тот вечер? Кто-нибудь помнит? Что-то о разгроме и сухой победе. Не знаю», – сказал тренер, смеясь.

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