«Что случилось в тот вечер? Не помню. Что-то о разгроме и сухой победе». Майкл Мэлоун посмеялся, увидев фото с серии с «Лейкерс»

«Денвер» всухую обыграл « » в финале Западной конференции – 4-0.

«Наггетс» в течение серии делали фото в стиле Polaroid.

Когда Мэлоун наконец получил фотографии с 4-й игры, он воспользовался возможностью подшутить над : «Это предмет для коллекции. Я выгляжу тут вполне счастливым. Что случилось в тот вечер? Кто-нибудь помнит? Что-то о разгроме и сухой победе. Не знаю», – сказал тренер, смеясь.

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