Кайри Ирвинг пытается переманить Леброна Джеймса в «Даллас»

Теги Леброн Джеймс Даллас Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пытается переманить форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Маверикс».

«Кайри Ирвинг связался с Леброном Джеймсом в попытке узнать, не хочет ли он перейти в «Даллас», – пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники.

Ирвинг этим летом становится свободным агентом. Ожидается, что он подпишет 4-летний контракт на 200 млн долларов.

Джеймс после вылета в плей-офф от «Денвера» (0-4) открыто заявил о возможном завершении карьеры.

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9 комментариев

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Максим Макеев
мне просто интересно как ирвинг себе это представляет
втроем в прямом смысле играть? в таком случае зачем лал бертансы и прочие гоаты?
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Tim Timson
Ответ Максим Макеев
мне просто интересно как ирвинг себе это представляет втроем в прямом смысле играть? в таком случае зачем лал бертансы и прочие гоаты?
на Луку легко )
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RAMIK
Забавно.
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SopTecret
Кайри сольёт Дончича в ЛАЛ и потом сбежит сам на край Земли))
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Antosha-grisha
Кайри - Леброн - Дончич
Але , на площадке мяч один , не верится в такое , вброс похоже
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Серебристый
задрафтить младшего и сам придет
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Mr.BadGuy
Чарания вроде один из лучших инсайдеров, как он мог написать такую дичь. Бертанс и Буллок нахрен не вперлись ЛАЛ, остальных даже чисто технически на уравнивание зарплаты Брона не хватит.
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badaboom
Ахахах
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Алексей Иванов
С учётом того, что в ближайшие годы Денвер наверняка застолбит за собой как минимум финал конфы, благодаря Джокеру, ЛеБрон явно не будет менять лал, которым буквально надо малость штрихов подправить, для реальных шансов на борьбу с Денвером. С Дэвисом и еще +1 игроком, его типу Мидлтона времен чемпионства оленей, все шансы есть, чем троицей дончич, ирвинг, ЛеБрон, которых Джокер каждую игру будет насиловать и заканчивать матч 40-20-20
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