Кайри Ирвинг пытается переманить Леброна Джеймса в «Даллас»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пытается переманить форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в «Маверикс».
«Кайри Ирвинг связался с Леброном Джеймсом в попытке узнать, не хочет ли он перейти в «Даллас», – пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники.
Ирвинг этим летом становится свободным агентом. Ожидается, что он подпишет 4-летний контракт на 200 млн долларов.
Джеймс после вылета в плей-офф от «Денвера» (0-4) открыто заявил о возможном завершении карьеры.
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втроем в прямом смысле играть? в таком случае зачем лал бертансы и прочие гоаты?
Але , на площадке мяч один , не верится в такое , вброс похоже