Кайри Ирвинг пытается переманить Леброна Джеймса в «Даллас»

Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг пытается переманить форварда « » в «Маверикс».

« связался с Леброном Джеймсом в попытке узнать, не хочет ли он перейти в «Даллас», – пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания со ссылкой на источники.

Ирвинг этим летом становится свободным агентом. Ожидается, что он подпишет 4-летний контракт на 200 млн долларов.

Джеймс после вылета в плей-офф от « » (0-4) открыто заявил о возможном завершении карьеры.

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