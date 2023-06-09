Грант Уильямс перенес операцию на левой руке. Он играл с травмой с марта

Форвард « » перенес операцию на левой руке, передает ESPN.

Ожидается, что Уильямс восстановится к началу тренировочного лагеря в сентябре.

Операция, которая считается успешной, была проведена на фоне повреждения, полученного в марте. Уильямс решил продолжать играть с травмой.

Этим летом баскетболист становится свободным агентом. В прошедшем регулярном чемпионате он набирал в среднем 8,1 очка и 4,6 подбора, реализуя 39,5% из-за дуги.

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