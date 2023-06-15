Данило Галлинари воспользовался опцией и остался в «Бостоне»

Форвард Данило Галлинари воспользовался опцией в контракте с « » и продлил контракт с клубом на сезон-2023/24, за который он получит 6,8 миллиона долларов.

34-летний итальянец пропустил весь минувший сезон из-за разрыва крестообразной связки левого колена, но почти полностью восстановился и готов дебютировать за «Селтикс» в следующем сезоне.

Галлинари получил травму в августе прошлого года, играя за сборную Италии в квалификации чемпионата мира. В прошлом межсезонье он подписал двухлетний контракт с «Селтикс» на 13,3 миллиона долларов.

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