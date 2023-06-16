«Бостон» проявляет интерес к Айзейе Стюарту

Теги возможные переходы Бостон Детройт НБА Айзейя Стюарт Баскетбол

«Бостон» заинтересован в приобретении центрового «Детройта» Айзейи Стюарта.

Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, «Селтикс» выходили на связь с «Пистонс», чтобы обсудить возможную сделку.

Отмечается, что Стюарт интересен и другим клубам НБА. «Детройт» при этом хотел бы сохранить Айзейю.

В минувшем сезоне 22-летний «большой» набирал 11,3 очка и 8,0 подбора в среднем за игру.

«Не хочу быть MVP. Они должны быть эгоистичными, думать о статистике». Кто сделал Николу Йокича чемпионом

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kraa
Гранта что ли хотят им заменить? Так там у Детройта на него опция команды на следующий сезон - придется отдавать пики. Оно Бостону точно надо?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий