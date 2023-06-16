«Бостон» проявляет интерес к Айзейе Стюарту

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Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, «Селтикс» выходили на связь с «Пистонс», чтобы обсудить возможную сделку.

Отмечается, что Стюарт интересен и другим клубам . «Детройт» при этом хотел бы сохранить Айзейю.

В минувшем сезоне 22-летний «большой» набирал 11,3 очка и 8,0 подбора в среднем за игру.

«Не хочу быть MVP. Они должны быть эгоистичными, думать о статистике». Кто сделал Николу Йокича чемпионом