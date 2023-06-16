«Бостон» проявляет интерес к Айзейе Стюарту
«Бостон» заинтересован в приобретении центрового «Детройта» Айзейи Стюарта.
Как сообщает обозреватель The Athletic Джеймс Эдвардс, «Селтикс» выходили на связь с «Пистонс», чтобы обсудить возможную сделку.
Отмечается, что Стюарт интересен и другим клубам НБА. «Детройт» при этом хотел бы сохранить Айзейю.
В минувшем сезоне 22-летний «большой» набирал 11,3 очка и 8,0 подбора в среднем за игру.
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