Монти Уильямс: «Чонси Биллапс был одним из первых, кто написал мне после новости о назначении на должность»

Новый главный тренер « » рассказал, что Деррик Коулман и были первыми из бывших игроков НБА, кто связался с ним после назначения на должность.

«Чонси был одним из первых, кто написал мне, и это многое значит.

Это говорит о том, как бывшие игроки относятся к команде», – сказал Уильямс.

Биллапс стал чемпионом НБА в 2004 году в составе «Пистонс».

Уильямс согласовал с «Детройтом» шестилетний контракт на сумму 78,5 миллиона долларов.

Это крупнейший тренерский контракт в истории НБА.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

Моменты счастья «Денвера»: обнимали кубок нежно-нежно, лидер всех расцеловал