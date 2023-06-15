Монти Уильямс: «Чонси Биллапс был одним из первых, кто написал мне после новости о назначении на должность»

Теги Детройт Чонси Биллапс НБА Монти Уильямс Деррик Коулмен Баскетбол

Новый главный тренер «Детройта» Монти Уильямс рассказал, что Деррик Коулман и Чонси Биллапс были первыми из бывших игроков НБА, кто связался с ним после назначения на должность.

«Чонси был одним из первых, кто написал мне, и это многое значит.

Это говорит о том, как бывшие игроки относятся к команде», – сказал Уильямс.

Биллапс стал чемпионом НБА в 2004 году в составе «Пистонс».

Уильямс согласовал с «Детройтом» шестилетний контракт на сумму 78,5 миллиона долларов.

Это крупнейший тренерский контракт в истории НБА.

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3 комментария

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БУГАЙ
коуч клевый но это не тот контракт который ему нвдо было выписывать
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Райли Карри
Ответ БУГАЙ
коуч клевый но это не тот контракт который ему нвдо было выписывать
1. Несколько сезонов Детройт - одна из худших команд лиги. За 10 лет в ПО выходили 2 раза (с 8го места). Проигрывали Кавз в 16м и Бакс в 19м, оба раза 4-0. Никто не хочет играть за слабых.
2. Зарплата Монти обусловлена необходимостью поднять общий уровень зарплат тренеров НБА. То ли еще будет, когда Доку будут новый контракт выписывать. Кроме того, Уильямс черный. Тренер как тренер.
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