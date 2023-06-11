Вера в способность генменеджера Троя Уивера собрать сильную команду сыграла ключевую роль в соглашении между Монти Уильямсом и «Детройтом»

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Том Горс Трой Уивер Баскетбол

Журналист The Athletic и обозреватель «Детройта» Джеймс Эдвардс рассказал, что главной причиной, почему Монти Уильямс согласился приступить к работе главным тренером «Пистонс», является «вера» в способность генерального менеджера Троя Уивера собрать сильную команду.

Эдвардс добавляет, что владелец Том Горс выразил готовность платить налог на роскошь.

Братья Эймен и Озар Томпсоны, находящиеся на 4-й и 5-й строчке в списке «проспектов» ESPN, провели индивидуальные тренировки с «Пистонс» на прошлой неделе.

«Детройт» будет выбирать под 5-м номером на драфте 2023. Не исключена возможность обмена пика для усиления состава.

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1 комментарий

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Nikolay
Пока не предложили деньжат побольше. Выторговал.
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