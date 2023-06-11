Вера в способность генменеджера Троя Уивера собрать сильную команду сыграла ключевую роль в соглашении между Монти Уильямсом и «Детройтом»

Журналист The Athletic и обозреватель « » Джеймс Эдвардс рассказал, что главной причиной, почему согласился приступить к работе главным тренером «Пистонс», является «вера» в способность генерального менеджера Троя Уивера собрать сильную команду.

Эдвардс добавляет, что владелец выразил готовность платить налог на роскошь.

Братья Эймен и Озар Томпсоны, находящиеся на 4-й и 5-й строчке в списке «проспектов» ESPN, провели индивидуальные тренировки с «Пистонс» на прошлой неделе.

«Детройт» будет выбирать под 5-м номером на драфте 2023. Не исключена возможность обмена пика для усиления состава.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим