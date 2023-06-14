Новый главный тренер « » рассказал о важном факторе, который повлиял на его решение принять команду.

Когда генеральный менеджер «Пистонс» Трой Уивер впервые связался с Монти Уильямсом в мае по поводу вакантного поста главноо тренера команды, специалист сказал, что пока не готов обсуждать данную тему.

Уильямс на тот момент не только все еще не оправился от увольнения из «Финикса», но еще и подумывал о том, чтобы взять отпуск после того, как во время плей-офф у его жены Лизы был диагностирован рак груди.

Однако хорошие новости о состоянии Лизы пришли раньше, чем ожидалось. Вскоре Монти снова связался с «Пистонс», после чего стороны быстро пришли к соглашению.

«Это была важнейшая составляющая при принятии мной решения. Терпение, которое «Пистонс» проявили в этой ситуации, сказало мне о многом», – рассказал Уильямс.

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