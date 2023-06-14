«Пистонс» включили в контракт Монти Уильямса медицинские льготы для жены

« » включил в контракт нового главного тренера команды Монти Уильямса медицинские льготы для жены, которая борется с раком груди, сообщает Detroit Free Press.

Также клуб обеспечил тренеру перелеты на частном самолете и помощь в поиске жилья и школ для его детей.

Во время плей-офф у жены Монти Уильямса Лизы был диагностирован рак груди. Тренер планировал взять отпуск после увольнения из «Финикса». Но хорошие новости о состоянии супруги пришли раньше, чем ожидалось, и Уильямс согласился возглавить «Пистонс».

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