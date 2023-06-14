«Пистонс» включили в контракт Монти Уильямса медицинские льготы для жены

Теги Детройт НБА Монти Уильямс Баскетбол

«Детройт» включил в контракт нового главного тренера команды Монти Уильямса медицинские льготы для жены, которая борется с раком груди, сообщает Detroit Free Press.

Также клуб обеспечил тренеру перелеты на частном самолете и помощь в поиске жилья и школ для его детей.

Во время плей-офф у жены Монти Уильямса Лизы был диагностирован рак груди. Тренер планировал взять отпуск после увольнения из «Финикса». Но хорошие новости о состоянии супруги пришли раньше, чем ожидалось, и Уильямс согласился возглавить «Пистонс».

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2 комментария

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Лёха выдыхай
Чет жесть какая-то, в 16 году потерял жену в аварии, теперь вот это.. Сил мужику и здоровья супруге
+8
0
+8
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david lamer
достойно
+2
0
+2
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