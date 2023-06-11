Дэмиан Лиллард активно предлагает свободным агентам перейти в «Портленд»

Разыгрывающий « » предлагает свободным агентам переехать в Орегон этим летом.

Об этом сообщает обозреватель «Блэйзерс» Дэнни Марэнг.

Ранее стало известно, что «Портленд» отказался от идеи уходить в перестройку и готов строить команду вокруг разыгрывающего.

Организация ищет возможности усиления состава: готова обменять 3-й пик драфта 2023 и Анферни Саймонса.

Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека

«Денвер Наггетс» – в одной победе от чемпионского кубка! ⏳🏆

Джимми Батлер – главный оригинал НБА. Готовит альбом в стиле кантри, ужасно играет в теннис, считает Неймара величайшим