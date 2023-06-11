Дэмиан Лиллард активно предлагает свободным агентам перейти в «Портленд»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард предлагает свободным агентам переехать в Орегон этим летом.
Об этом сообщает обозреватель «Блэйзерс» Дэнни Марэнг.
Ранее стало известно, что «Портленд» отказался от идеи уходить в перестройку и готов строить команду вокруг разыгрывающего.
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