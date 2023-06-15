Джей Джей Редик: «Преданности в спорте почти не существует. Мы должны аплодировать Лилларду»

Теги Джей Джей Редик Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик отдал должное разыгрывающему «Портленда» Дэмиану Лилларду за приверженность организации.

«Когда говорим о преданности в спорте – ее почти не существует. Мы должны отдать должное Дэйму за то, что он хочет выиграть по-своему.

Реально это или нет на данный момент, считаю, мы должны аплодировать тому, как Лиллард подошел к своей карьере и преданности «Портленду»: этому городу и этой организации», – сказал Редик в эфире First Take.

«Блэйзерс» выбрали разыгрывающего под 6-м номером на драфте 2012. В 2019 году они дошли до финала Запада, уступив «Голден Стэйт» в 4-х матчах.

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13 комментариев

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kolyan#15
Ответ dl
Почему только Лиларду? Даже при нынешней моде на забеги, полно игроков, сидящих по классике в одной команде. Весь костяк ГСВ, весь костяк Денвера, Бил, Эмбиид, Букер, Янис, Таунс. Из переходов есть те, кто никуда не просился, просто обменяли: Уэстбрук, Лаури, да и вообще игроков попроще никто особо не спрашивает, NMC в НБА не так развит, как в НХЛ например. Почему к Лиларду такое особое отношение? Другие сидят/сидели дома и ничего - не жужжат.
Просто он про свою лояльность не затыкается.
+11
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boller_73
Сколько там уж, 270 млн причин быть преданным
+6
-1
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Артем Андреев
Ответ Отец Мельдоний
Это сегодня преданность клубу перестала существовать отчасти благодаря Леброну, который менял команды как хочется под свои хотелки, плюс игроков себе выписывал зачастую никчемных... Сегодня нет понятия Джордан - это Чикаго, Бёрд - это Бостон, Айзея Томас - это Детройт. Вызывает уважение подобное отношение, когда главное не бабло, которого и так хватает, вот только доброе имя только так и зарабатывается! *Единственное может хочется что-то выиграть и понимаешь, что достоин этого - но, не можешь поступиться принципам и предать свою команду, где стал замечательным игроком - ничего кроме огромного уважения это не вызывает!
Да-да, Дракслер - Портленд, Джаббар - Милуоки, Гарнетт - Миннесота, Аллен - Бакс.
+6
-1
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Никита Кирсанов
Ответ dl
Почему только Лиларду? Даже при нынешней моде на забеги, полно игроков, сидящих по классике в одной команде. Весь костяк ГСВ, весь костяк Денвера, Бил, Эмбиид, Букер, Янис, Таунс. Из переходов есть те, кто никуда не просился, просто обменяли: Уэстбрук, Лаури, да и вообще игроков попроще никто особо не спрашивает, NMC в НБА не так развит, как в НХЛ например. Почему к Лиларду такое особое отношение? Другие сидят/сидели дома и ничего - не жужжат.
согласен. но почему вокруг лилларда эти разговоры, потому что он сидит в ужасной франшизе, с плохим фронт офисом, а чел реально мог бы быть частью суперкоманды.
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СергейЧ
Почти все великие европейские и неамериканские игроки провели карьеры в одном клубе. Тут больше с менталитетом связано: простые американцы спокойно кочуют по городам и районам в зависимости от благосостояния.
+1
0
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dl
Почему только Лиларду? Даже при нынешней моде на забеги, полно игроков, сидящих по классике в одной команде.
Весь костяк ГСВ, весь костяк Денвера, Бил, Эмбиид, Букер, Янис, Таунс. Из переходов есть те, кто никуда не просился, просто обменяли: Уэстбрук, Лаури, да и вообще игроков попроще никто особо не спрашивает, NMC в НБА не так развит, как в НХЛ например.
Почему к Лиларду такое особое отношение? Другие сидят/сидели дома и ничего - не жужжат.
+4
-4
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scorp19
Хаслем улыбается в стороне
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Stephan Carrypenko
Да уж , патриот)) 60 лимонов причин любить родной Портленд )
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raam
Уже руки от аплодисментов отсохли.
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Rick Sorkin
Харри Кейн
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Challenger13
Я не понимаю почему СМИ так носятся с лояльностью спортсменов как с необычайным достоинством, превозмоганием над собой и чуть ли не геройством. А что если спортсмену в силу своего характера просто так комфортно, не нужно адаптироваться к новым условиям, городу, партнерам, снова доказывать свое лидерство в команде, уговаривать жену переехать, искать детям школу, обустраивать новый дом и т.д.
0
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Djoyin
Ответ Отец Мельдоний
Это сегодня преданность клубу перестала существовать отчасти благодаря Леброну, который менял команды как хочется под свои хотелки, плюс игроков себе выписывал зачастую никчемных... Сегодня нет понятия Джордан - это Чикаго, Бёрд - это Бостон, Айзея Томас - это Детройт. Вызывает уважение подобное отношение, когда главное не бабло, которого и так хватает, вот только доброе имя только так и зарабатывается! *Единственное может хочется что-то выиграть и понимаешь, что достоин этого - но, не можешь поступиться принципам и предать свою команду, где стал замечательным игроком - ничего кроме огромного уважения это не вызывает!
"Сегодня нет понятия Джордан - это Чикаго, Бёрд - это Бостон, Айзея Томас - это Детройт". Конечно, нет. Они ведь там давно не играют. Проснитесь. Сегодня другие понятия: Йокич это Денвер, Эмбиид это Филадельфия, Букер это Финикс, Тэйтум это Бостон. И так далее.
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