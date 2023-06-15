Джей Джей Редик: «Преданности в спорте почти не существует. Мы должны аплодировать Лилларду»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик отдал должное разыгрывающему « » за приверженность организации.

«Когда говорим о преданности в спорте – ее почти не существует. Мы должны отдать должное Дэйму за то, что он хочет выиграть по-своему.

Реально это или нет на данный момент, считаю, мы должны аплодировать тому, как Лиллард подошел к своей карьере и преданности «Портленду»: этому городу и этой организации», – сказал Редик в эфире First Take.

«Блэйзерс» выбрали разыгрывающего под 6-м номером на драфте 2012. В 2019 году они дошли до финала Запада, уступив «Голден Стэйт» в 4-х матчах.

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