«Хорнетс» остались впечатлены Скутом Хендерсоном, но склоняются к выбору Брэндона Миллера

Теги Шарлотт Портленд НБА драфт НБА Скут Хендерсон Баскетбол

«Шарлотт» провела индивидуальные тренировки с претендентами на выбор в первой тройке драфта 2023 Брэндоном Миллером и Скутом Хендерсоном.

По информации драфт-эксперта ESPN Джонатана Гивони, «Шарлотт» остались под впечатлением от Хендерсона.

«Скут Хендерсон поднялся в глазах «Шарлотт», проведя впечатляющую тренировку в минувшие выходные перед руководством и тренерским штабом «Хорнетс».

Он продемонстрировал потрясающий уровень подготовки, интенсивности, взрывной энергии и бросковых навыков, что говорит о его отличных перспективах.

Тем не менее, многие признаки продолжают указывать на то, что Миллер все равно будет выбран под вторым номером: как из-за его чистого соответствия составу команды, так и из-за веры руководства в его талант», – пишет Гивони.

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5 комментариев

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betwriver
Миллер, очень похоже, что сильнее в потенциале. Поэтому Шарлотт его и выберут. И это правильно.
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MrFrost
Ответ betwriver
Миллер, очень похоже, что сильнее в потенциале. Поэтому Шарлотт его и выберут. И это правильно.
ну-ну. чем похоже? и поэтому все гонятся за Хендерсоном, а гении из Хорнетс одни знают истину - очень смешно.
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everyday4768
В итоге опять какого-нибудь кидд-гилкриста или камински возьмут
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mqh9pzrxgf
Ответ MrFrost
ну-ну. чем похоже? и поэтому все гонятся за Хендерсоном, а гении из Хорнетс одни знают истину - очень смешно.
На эти вопросы только время даст ответы
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