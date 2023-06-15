«Хорнетс» остались впечатлены Скутом Хендерсоном, но склоняются к выбору Брэндона Миллера

« » провела индивидуальные тренировки с претендентами на выбор в первой тройке драфта 2023 Брэндоном Миллером и .

По информации драфт-эксперта ESPN Джонатана Гивони, «Шарлотт» остались под впечатлением от Хендерсона.

«Скут Хендерсон поднялся в глазах «Шарлотт», проведя впечатляющую тренировку в минувшие выходные перед руководством и тренерским штабом «Хорнетс».

Он продемонстрировал потрясающий уровень подготовки, интенсивности, взрывной энергии и бросковых навыков, что говорит о его отличных перспективах.

Тем не менее, многие признаки продолжают указывать на то, что Миллер все равно будет выбран под вторым номером: как из-за его чистого соответствия составу команды, так и из-за веры руководства в его талант», – пишет Гивони.

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