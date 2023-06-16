Майкл Джордан продаст «Шарлотт»

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА бизнес Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Майкл Джордан решил продать «Шарлотт».

Бывший игрок НБА, 6-кратный чемпион Майкл Джордан близок к продаже мажоритарного пакета акций «Шарлотт» Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сделка будет завершена в ближайшие дни.

Шнэлл, миноритарный владелец «Атланты», и Плоткин, миноритарный владелец «Шарлотт», станут владельцами организации после того, как НБА завершит процесс проверки и утверждения продажи.

Джордан продолжит руководить баскетбольными операциями «Хорнетс» на драфте НБА в следующий четверг и до начала открытия рынка свободных агентов 1 июля.

После завершения сделки Джордан, как ожидается, сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.

В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.

С 2006-го «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.

Forbes оценивал «Шарлотт» в 1,7 млрд долларов.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

💫 «Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное». Сергей Белоголовцев о величии Йокича

Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито😳

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
everyday4768
Ответ Light Yagami
Очень пугают такие новости. Джордан явно приближён к сильным мира сего, что-то, значит, случится с долларом или мировой экономикой.
Точно! Вы их госдолг вмдели? 😁😁😁
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Там судя по всему в ближайшие два сезона появлятся тимы в Вегасе и Сиэттле. Если он после этого станет владельцем новой франшизы в Вегасе, это будет ультрастилёво конечно.
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
korj88
Ответ Айрат Ситдиков
Ну, хоть норм заработает)
Действительно, до этого же бедствовал)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марсель Объелся
Спасибо за все, легенда менеджмента
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Birdman NBA
Ответ Mikael Rikhard
как бы не вышло, что Джордан что-то знает про будущее НБА. потому что цены клубов только растут.
теперь Майкл ещё и провидец, так и запишем
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ну, хоть норм заработает)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanila Panda
Ответ Ужратый Гусениц
ну теперь ушла последняя причина, почему хоть какой либо адекватный игрок хотел играть за Шарлотт
а ты не думал, что это первая причина, почему шарлотт в такой глубокой сраке?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Predeus
Ответ Light Yagami
Очень пугают такие новости. Джордан явно приближён к сильным мира сего, что-то, значит, случится с долларом или мировой экономикой.
именно поэтому он выходит в кэш?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Шарлотт безнадёжен. Команду надо перевозить в другое место.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Ответ Light Yagami
Очень пугают такие новости. Джордан явно приближён к сильным мира сего, что-то, значит, случится с долларом или мировой экономикой.
И что с ним случится раз он продаёт команду ????
Зачем ему эти деньги раз они скоро сгорят.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ужратый Гусениц
ну теперь ушла последняя причина, почему хоть какой либо адекватный игрок хотел играть за Шарлотт
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vanila Panda
Ответ Forza
Там судя по всему в ближайшие два сезона появлятся тимы в Вегасе и Сиэттле. Если он после этого станет владельцем новой франшизы в Вегасе, это будет ультрастилёво конечно.
ну да. а лига знает, какими успешными джордан делает новые команды
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Донован хозяин НБА
Ответ DirtyHarry 44
Поясните недалекому: что значит продает, если какие-то акции у него оставнутся?
Продает мажоритарный пакет, позволяющий напрямую управлять делами клуба.
Останется миноритарный пакет, который не позволяет управлять клубом, но позволит участвовать в жизни команды
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skreamer
Будет вкладываться в Вегас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АРХАТ
Ответ scorp19
Шарлотт безнадёжен. Команду надо перевозить в другое место.
94 млн прибыль за последний год)
Команда ствабильно генерирует прибыль, зачем делать телодвижения лиге
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banderos
Гэйб Плоткин? Гриша, мы тебя узнали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andyon
MJ уже ранее продал Плоткину 20% шершней за 300 млн. Щас у него, значится, осталось 80%. Это, в соответствии с приведенной в тексте оценкой, около 1,36 млрд. Итого: 1,66 делим на 0,275 и получаем 6,036. То есть на продаже 100% он заработает в 6 раз больше, чем вложил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Это неожиданно, но это должно было случиться. Владелец из Майкла хреновый получился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DirtyHarry 44
Ответ Донован хозяин НБА
Продает мажоритарный пакет, позволяющий напрямую управлять делами клуба. Останется миноритарный пакет, который не позволяет управлять клубом, но позволит участвовать в жизни команды
Понял, спасибо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий