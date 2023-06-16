Майкл Джордан решил продать «Шарлотт».

Бывший игрок НБА, 6-кратный чемпион близок к продаже мажоритарного пакета акций «Шарлотт» Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Сделка будет завершена в ближайшие дни.

Шнэлл, миноритарный владелец «Атланты», и Плоткин, миноритарный владелец «Шарлотт», станут владельцами организации после того, как завершит процесс проверки и утверждения продажи.

Джордан продолжит руководить баскетбольными операциями «Хорнетс» на драфте НБА в следующий четверг и до начала открытия рынка свободных агентов 1 июля.

После завершения сделки Джордан, как ожидается, сохранит миноритарный пакет акций и свое присутствие в организации.

В 2010 году баскетболист купил мажоритарный пакет акций «Шарлотт» за 275 млн долларов.

С 2006-го «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.

Forbes оценивал « » в 1,7 млрд долларов.

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