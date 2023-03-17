Майкл Джордан может продать мажоритарный пакет акций «Шарлотт»

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА Баскетбол

Майкл Джордан ведет переговоры о продаже мажоритарного пакета акций «Хорнетс» Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу. Как пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, пока стороны не пришли к соглашению, но, по всей вероятности, сделка состоится: Плоткин и Шнэлл планируют управлять клубом совместно.

Ожидается, что Джордан сохранит миноритарную долю.

Плоткин купил миноритарный пакет акций «Хорнетс» в 2019 году. Плоткин является управляющим хедж-фондом Melvin Capital, в 2021 году в результате скачка цен на акции GameStop фонд упал в стоимости в два раза.

С 2015 года Рик Шнэлл является миноритарным владельцем «Атланты». Шнэлл – партнер в инвестиционной компании Clayton, Dubilier & Rice.

Майкл Джордан приобрел долю в «Шарлотт» в 2006 году, а в 2009 году стал мажоритарным владельцем, заплатив 275 миллионов долларов.

С 2006-го «Хорнетс» лишь три раза выходили в плей-офф и не выиграли ни одной серии.

Forbes оценивал «Шарлотт» в 1,7 млрд долларов.

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1 комментарий

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АРХАТ
Джордан: "Я поднял стоимость клуба почти в 10 раз (со 175 млн до 1,7 млрд) и могу уходить со спокойной душой")
+3
0
+3
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