Стив Апостолопулос вел переговоры о покупке «Шарлотт»

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА Вашингтон Баскетбол

Канадский миллиардер Стив Апостолопулос недавно вел переговоры о покупке «Шарлотт» у Майкла Джордана, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Согласно источникам, сейчас Апостолопулос сосредоточился на покупке команды НФЛ «Вашингтон Коммандерс».

Ранее сообщалось, что Джордан планирует продать мажоритарный пакет акций «Хорнетс» Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу.  Джордан сохранит миноритарную долю.

Майкл Джордан приобрел долю в «Шарлотт» в 2006 году, а в 2009 году стал мажоритарным владельцем, заплатив 275 миллионов долларов. Forbes оценивал «Шарлотт» в 1,7 млрд долларов.

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий