Стив Апостолопулос вел переговоры о покупке «Шарлотт»

Канадский миллиардер Стив Апостолопулос недавно вел переговоры о покупке «Шарлотт» у Майкла Джордана, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Согласно источникам, сейчас Апостолопулос сосредоточился на покупке команды НФЛ «Вашингтон Коммандерс».

Ранее сообщалось, что Джордан планирует продать мажоритарный пакет акций «Хорнетс» Гэйбу Плоткину и Рику Шнэллу. Джордан сохранит миноритарную долю.

Майкл Джордан приобрел долю в «Шарлотт» в 2006 году, а в 2009 году стал мажоритарным владельцем, заплатив 275 миллионов долларов. Forbes оценивал « » в 1,7 млрд долларов.

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