Эксперт Колин Каухерд: «Майкл Джордан провалился в бейсболе, сильно провалился с «Уизардс» и провалился с «Хорнетс»
Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что легендарный Майкл Джордан часто терпел неудачу в жизни.
«Я был большим поклонником Майкла Джордана, как и все. Но дело в том, в подборках лучших моментов, вы никогда не увидите промахов Майкла. Стоит отметить, что он ни черта не выигрывал, пока не пришел Скотти Пиппен. Он просто набирал много очков и отталкивал от себя партнеров по команде. Он провалился в бейсболе, сильно провалился с «Уизардс» и провалился с «Хорнетс».
Майкл Джордан без Дэвида Стерна, Фила Найта и Фила Джексона – это очень талантливый баскетболист, который набирал много очков без титулов.
Из великих игроков часто получаются ужасные тренеры, ужасные руководители, а теперь мы знаем, что и плохие владельцы», – сказал Каухерд.
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Джордан - баскетболист. Легендарный, лучший, но баскетболист. Джордан создал себе имя в Чикаго Булз. Помимо Чикаго, у него нет настоящих успехов.
Поэтому пить текилу, отдыхая на собственной яхте, он может, потому что ассоциируется с Чикаго Булз, а не бейсболом или Хорнетс.
Речь именно об этом.
ПС. Это же насколько нужно быть фанатиком, чтобы бояться трезво смотреть на очевидные вещи.
А что выиграл Скотти без Майкла тогда ? - Ничего вообще )