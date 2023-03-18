Эксперт Колин Каухерд: «Майкл Джордан провалился в бейсболе, сильно провалился с «Уизардс» и провалился с «Хорнетс»

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что легендарный Майкл Джордан часто терпел неудачу в жизни.

«Я был большим поклонником Майкла Джордана, как и все. Но дело в том, в подборках лучших моментов, вы никогда не увидите промахов Майкла. Стоит отметить, что он ни черта не выигрывал, пока не пришел . Он просто набирал много очков и отталкивал от себя партнеров по команде. Он провалился в бейсболе, сильно провалился с «Уизардс» и провалился с «Хорнетс».

без Дэвида Стерна, Фила Найта и Фила Джексона – это очень талантливый баскетболист, который набирал много очков без титулов.

Из великих игроков часто получаются ужасные тренеры, ужасные руководители, а теперь мы знаем, что и плохие владельцы», – сказал Каухерд.

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