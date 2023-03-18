Эксперт Колин Каухерд: «Майкл Джордан провалился в бейсболе, сильно провалился с «Уизардс» и провалился с «Хорнетс»

Теги Майкл Джордан Шарлотт Чикаго НБА Вашингтон Скотти Пиппен Колин Каухерд Баскетбол

Известный спортивный эксперт Колин Каухерд заявил, что легендарный Майкл Джордан часто терпел неудачу в жизни.

«Я был большим поклонником Майкла Джордана, как и все. Но дело в том, в подборках лучших моментов, вы никогда не увидите промахов Майкла. Стоит отметить, что он ни черта не выигрывал, пока не пришел Скотти Пиппен. Он просто набирал много очков и отталкивал от себя партнеров по команде. Он провалился в бейсболе, сильно провалился с «Уизардс» и провалился с «Хорнетс».

Майкл Джордан без Дэвида Стерна, Фила Найта и Фила Джексона – это очень талантливый баскетболист, который набирал много очков без титулов.

Из великих игроков часто получаются ужасные тренеры, ужасные руководители, а теперь мы знаем, что и плохие владельцы», – сказал Каухерд.

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18 комментариев

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Afinogenov
Ответ khali
В это время Джордан пьет текилу собственного бренда и отдыхает на своей яхте в компании приятных ему людей
Да это всё понятно, но речь совершенно о другом.
Джордан - баскетболист. Легендарный, лучший, но баскетболист. Джордан создал себе имя в Чикаго Булз. Помимо Чикаго, у него нет настоящих успехов.

Поэтому пить текилу, отдыхая на собственной яхте, он может, потому что ассоциируется с Чикаго Булз, а не бейсболом или Хорнетс.
Речь именно об этом.

ПС. Это же насколько нужно быть фанатиком, чтобы бояться трезво смотреть на очевидные вещи.
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salogiannis
"А еще он проигрывал в буриме и в 12 ему не дала главная школьная красавица," -- добавил эксперт.
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khali
В это время Джордан пьет текилу собственного бренда и отдыхает на своей яхте в компании приятных ему людей
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quznez
У Коляна, походу, предконтрактный сезон.
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Tim Timson
Ответ Кирилл
Никогда не понимал этого аргумента что Джордан «ни черта не выигрывал, пока он пришел Скотти Пиппен». А что выиграл Скотти без Майкла тогда ? - Ничего вообще )
Кирилл Вам кто это вопрос дал?))
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Roger Pain
Ответ mqh9pzrxgf
Так провалился в Хорнетс, что франшиза стала стоить в 10 раз больше. Да возможно не его заслуга на 100%, но как бизнесмен удачно и вовремя приобрел
думаю, тут речь о роли управленца
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Stephan Carrypenko
Управляющего , а не владельца, мистер Колин) Не загоняйте себя в яму)
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Analjinn
Как можно видеть — даже самого успешного баскетболиста всех времён можно изговнякать подсчитывая неудачи — свинья везде грязь найдёт.
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carmelo hot sause
"Я был большим поклонником Майкла Джордана, поэтому сейчас навалю на него кучу спорного дерьма"
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Александр Спирин
Чётко предъявил, что Мойшу глава НБА Штерн за уши тащил, и не только он.
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Александр Спирин
Ответ Кирилл
Никогда не понимал этого аргумента что Джордан «ни черта не выигрывал, пока он пришел Скотти Пиппен». А что выиграл Скотти без Майкла тогда ? - Ничего вообще )
Вот вы и уравняли Мойшу с Пипой.
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Артур Хайбрахманов
Про Вашик бред. Да в плов не вышли, но ажиотаж и интерес к команде он поднял огромные, что в домашних матчах, что в выездных. На больничном не сидел, на МВЗ съездил, несколько перформансов выдал.
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Кирилл
Никогда не понимал этого аргумента что Джордан «ни черта не выигрывал, пока он пришел Скотти Пиппен».

А что выиграл Скотти без Майкла тогда ? - Ничего вообще )
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Sundance Neeskens
Из Величайшего игрока получился неплохой бизнесмен зато, а говорящая голова пускай и дальше воздух сотрясает.
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mqh9pzrxgf
Так провалился в Хорнетс, что франшиза стала стоить в 10 раз больше. Да возможно не его заслуга на 100%, но как бизнесмен удачно и вовремя приобрел
+17
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+14
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Mr.BadGuy
Главное не провалится в деревенском толчке
+6
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latsareg
А чем известен сам Колин Каухерд не упоминается, почему-то...
+13
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Мага2101
а что случилось? почему всякая перхоть рот свой начала открывать на Батю?
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