Фрэнк Вогель: «Деандре Эйтон может стать первоклассным, доминирующим, защитным центровым в моей системе»

Теги Финикс НБА Фрэнк Вогель Деандре Эйтон Баскетбол

Новый главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель уверен, что способен вернуть центрового Деандре Эйтона на прежний уровень.

«Я уже добивался большого успеха с центровыми, и мне кажется, что я смогу использовать приобретенный опыт, чтобы помочь Деандре вернуть видное место в этом клубе и в этой лиге. 

Очевидно, что он обладает огромным талантом, и этот талант соответствует тому, с чем я работал на протяжении всей своей карьеры. Так что думаю, что он может стать первоклассным, доминирующим, защитным центровым в моей системе.

Кроме того, считаю, что он способен сильно прибавить в нападении. Уверен, что смогу помочь ему вернуться на прежний уровень в предстоящем сезоне», – сказал Вогель.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sdds sdsd
Верится с трудом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Локоть Артеста
Очень может быть что Эйтон не хочет играть в Финиксе. В прошлом году его переход в Индиану почти состоялся пока Санс перебили предложение.
Возможно что смена команды пойдет ему на пользу как это было с Фульцом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Кутузов
Хибберта будет из него лепить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аслан Танкебаев
Это все зависит от мотора Эйтона, чисто по таланту и способностям он один из лучших центровых лиги. 18 очков и 10 подборов в среднем за сезон, несмотря на конфликты с тренером и отсутствие желания, Вогель просто должен заставить его работать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэвид_Мойес
После подобных слов обычно следуют новости об обмене
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий