Фрэнк Вогель: «Деандре Эйтон может стать первоклассным, доминирующим, защитным центровым в моей системе»

Новый главный тренер « » уверен, что способен вернуть центрового на прежний уровень.

«Я уже добивался большого успеха с центровыми, и мне кажется, что я смогу использовать приобретенный опыт, чтобы помочь Деандре вернуть видное место в этом клубе и в этой лиге.

Очевидно, что он обладает огромным талантом, и этот талант соответствует тому, с чем я работал на протяжении всей своей карьеры. Так что думаю, что он может стать первоклассным, доминирующим, защитным центровым в моей системе.

Кроме того, считаю, что он способен сильно прибавить в нападении. Уверен, что смогу помочь ему вернуться на прежний уровень в предстоящем сезоне», – сказал Вогель.

Нам обещали «Финикс» в финале НБА. Только кажется, Кевин Дюрэнт опять не угадал с суперкомандой