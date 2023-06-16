Андрей Кириленко о разгроме женской сборной Беларуси: «Со спортивной точки зрения мне не очень нравится такой результат»

Теги сборная России жен РФБ Андрей Кириленко сборная Беларуси жен Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко признался, что не сильно радуется крупной победе женской сборной России над командой Беларуси в товарищеском матче.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой россиянок со счетом 91:51.

«Конечно, со спортивной точки зрения мне не очень нравится такой результат. Это для болельщиков классно, мол, мы всех разгромили. Мне хочется видеть то же, что и в мужской сборной, когда две игры по счету были близки. Вот такая игра более полезна, когда есть возможность свои спортивные навыки проверить», - сказал Кириленко.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Корнеев
А то что ЦСКА сколько там, лет 12 не испытывал никакой конкуренции во внутреннем чемпионате это со спортивной точки зрения ок было? 😁 Или это ты не понимаешь, это другое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий