Андрей Кириленко о разгроме женской сборной Беларуси: «Со спортивной точки зрения мне не очень нравится такой результат»

Президент РФБ Андрей Кириленко признался, что не сильно радуется крупной победе женской сборной России над командой Беларуси в товарищеском матче.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой россиянок со счетом 91:51.

«Конечно, со спортивной точки зрения мне не очень нравится такой результат. Это для болельщиков классно, мол, мы всех разгромили. Мне хочется видеть то же, что и в мужской сборной, когда две игры по счету были близки. Вот такая игра более полезна, когда есть возможность свои спортивные навыки проверить», - сказал Кириленко.

Парад «Наггетс» получился таким 🔥🔥🔥, что даже Йокич захотел на нем остаться. Больше 700к болельщиков!