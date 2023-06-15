Болельщики «Панатинаикоса» забросали скамейку «Олимпиакоса» бутылками с водой и файерами. Арену эвакуировали

Теги происшествия Олимпиакос Панатинаикос болельщики чемпионат Греции Баскетбол

4-й матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» (1-2) был прерван за 2:46 до конца третьей четверти при счете 63:35 в пользу гостей.

Болельщики «Панатинаикоса» начали бросать бутылки с водой и сигнальные ракеты в игроков и тренеров «Олимпиакоса». Часть файеров упала на скамейку гостей. Судьи решили остановить игру и отправить обе команды в раздевалки.

После обсуждения судьи приняли решение эвакуировать арену в качестве меры предосторожности на случай повторения инцидентов.

«Олимпиакос» ведет в серии – 2-1. В случае победы в сегодняшнем матче команда завоюет титул чемпиона Греции.

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19 комментариев

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Ola BP
Ответ Jesse Boy
а в чём проблема? вот вам огонь, вот вам сразу вода потушить
А можно мне другого инспектора по безопасности?
+5
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+5
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Nikola Shell
Как всегда
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Юрий Когай
брал в экспресс олимпиакос, остались только они... что теперь со ставкой будет?)
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Denchikz
Тех. поражение будет?или пока не решено?
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За Валенсию с 1999
Ответ Юрий Когай
брал в экспресс олимпиакос, остались только они... что теперь со ставкой будет?)
Взыщут через суд с тебя 100 тыщ
+1
-1
0
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Алесандро Кулишинашвили
Ответ Юрий Когай
брал в экспресс олимпиакос, остались только они... что теперь со ставкой будет?)
Скорее всего возврат, но по большей части зависит от бука
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vve77
Ответ Юрий Когай
брал в экспресс олимпиакос, остались только они... что теперь со ставкой будет?)
смотря в какой конторе...
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vve77
Ответ vve77
смотря в какой конторе...
к примеру Бетсити - - прерваны или приостановлены более чем на 30 часов, все пари на данные события также рассчитываются с коэффициентом «1».
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Юрий Когай
Ответ Юрий Когай
брал в экспресс олимпиакос, остались только они... что теперь со ставкой будет?)
я в 1х ставил
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Ola BP
Ответ Юрий Когай
брал в экспресс олимпиакос, остались только они... что теперь со ставкой будет?)
Если быстро засчитают техническое поражение Пао, то оформят как победу. Если будут тянуть более 48 часов, то сделают х1
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vve77
Ответ Denchikz
какой бы ты исход не взял,если больше 35 минут не сыграли,то возврат
если доиграют в течении 30 часов , то к сожалению для меня, признают..надеюсь не доиграют- ибо греки и быстро не регат вопрос...аи да -если бы сыграли 35 мин - то признали бы результат букмекеры
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Сергей Орлов
Ответ Юрий Когай
брал в экспресс олимпиакос, остались только они... что теперь со ставкой будет?)
Экспресс сыграет, на Оли кэф был 1.33, получишь немного меньше денег)
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Юрий Когай
Ответ Сергей Орлов
Экспресс сыграет, на Оли кэф был 1.33, получишь немного меньше денег)
в прессе стоят форой) там в полтора раза кф упадет если не засчитают)
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Ola BP
Ответ Denchikz
Тех. поражение будет?или пока не решено?
Тут к гадалке не ходи)
ТП и очередная дисквалификация.
Ну, лететь в решающем матче финала 30 очков - абсолютно предсказуемая реакция греков)
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Denchikz
Ответ Ola BP
Тут к гадалке не ходи) ТП и очередная дисквалификация. Ну, лететь в решающем матче финала 30 очков - абсолютно предсказуемая реакция греков)
я тоже так думаю,тут смысла нет доигрывать)отрыв был,матч подходил к концу.
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