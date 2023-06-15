Болельщики «Панатинаикоса» забросали скамейку «Олимпиакоса» бутылками с водой и файерами. Арену эвакуировали

4-й матч финальной серии плей-офф чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» (1-2) был прерван за 2:46 до конца третьей четверти при счете 63:35 в пользу гостей.

Болельщики « » начали бросать бутылки с водой и сигнальные ракеты в игроков и тренеров « ». Часть файеров упала на скамейку гостей. Судьи решили остановить игру и отправить обе команды в раздевалки.

После обсуждения судьи приняли решение эвакуировать арену в качестве меры предосторожности на случай повторения инцидентов.

«Олимпиакос» ведет в серии – 2-1. В случае победы в сегодняшнем матче команда завоюет титул чемпиона Греции.

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