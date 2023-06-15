«Олимпиакос» оштрафован за поведение болельщиков в 3-м матче с «Панатинаикосом»

Греческая лига оштрафовала « » на 3 000 евро за поведение болельщиков команды в 3-м матче финальной серии плей-офф против « » (75:52, 2-1).

Оскорбительные лозунги на трибунах стоили клубу 2 000 евро. Еще 1 000 евро «Олимпиакос» заплатит за то, что болельщики бросали петарды и зажигали факелы.

4-й матч серии состоится сегодня на площадке «Пао».

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