Никос Паппас из «Пао» сломал перегородку на арене «Олимпиакоса» перед игрой финала

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Перегородка, которая разделяет раздевалки на арене «Олимпиакоса», была сломана в день третьего матча финальной серии греческой лиги.

Ветеран «Панатинаикоса» Никос Паппас выступил с заявлением, в котором взявл на себя вину за инцидент.

«Перед матчем, без всякого намерения сломать перегородку и с единственным желанием подбодрить товарищей по команде, я нанес этот материальный ущерб. Для нас это рутина, мы делаем так перед всеми матчами, на всех аренах.

Я приношу извинения «Олимпиакосу» и готов покрыть все расходы на ремонт. Это повреждение было вызвано исключительно моими действиями, товарищи по команде не имеют к этому отношения», – говорится в заявлении Паппаса.

«Олимпиакос» победил в третьем матче и ведет в серии 2-1.

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Фото: Vangelis Stolis, Olympiacos BC

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