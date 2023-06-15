Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» встретится с «Олимпиакосом» в 4-м матче
В четверг, 15 июня, в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Греции «Олимпиакос» в гостях встретится с «Панатинаикосом».
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Четвертый матч
- Дата проведения
- 15 июня, 21.15, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
«Олимпиакос» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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