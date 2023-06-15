Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» встретится с «Олимпиакосом» в 4-м матче

В четверг, 15 июня, в четвертом матче финальной серии плей-офф чемпионата Греции « » в гостях встретится с « ».

Чемпионат Греции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Четвертый матч

« » ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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