Журналист Крис Руссо: «Селтикс» 86-го года вынесли бы этих «Наггетс» в четырех матчах»

Теги Бостон Денвер НБА Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Ветеран баскетбольной журналистики Крис Руссо неожиданно сравнил победителя чемпионата НБА «Денвер» с чемпионскими «Селтикс» образца 1986 года.

«Селтикс» 86-го года вынесли бы этих «Наггетс» в четырех матчах. Ну то есть у «Денвера» хорошая команда, у них есть будущий член Зала славы Йокич, он прекрасен, Мюррэй тоже хороший игрок, но их бы растерзали, обыграли бы всухую.

Пэриш, Уолтон, Макхэйл, Берд. «Денвер» – хорошая команда, но если сравнивать с другими чемпионами... Они не входят в список величайших чемпионских команд. Хотя Йокич входит в него как игрок», – сказал Руссо.

«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе

Йокич больше похож на Карлсона без пропеллера. Как получилось, что он стал лучшим игроком на планете

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9 комментариев

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Генри Суслофф
Ага, а Чикаго 97го года - в трёх, ГСВ 18го - в двух..
Включили, блин, межсезонный вентилятор
+14
0
+14
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Ryan T.
Ну всё, понеслась! )
Межсезонье стартовало по классике.
+9
-1
+8
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Дэннис Молинарев
Я даже не уверен что тот Бостон с Финиксом Баркли справился бы
+5
-1
+4
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pele_kan
специальная олимпиада по выяснению кто круче - Джеки Чан, Брюс Ли или Чак Норрис - официально объявляется открытой
+3
0
+3
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huonoyaru
Осталось БК Химкам выпустить новость, о равных шансах Химки-2019 против Денвера-2023.
+2
0
+2
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A. V.
Да я БЫ один их вынес без проблем, ну, если не в четырех, то в пяти играх
Наверно
Но это не точно
+1
-1
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Харламов Никита
Ответ Дэннис Молинарев
Я даже не уверен что тот Бостон с Финиксом Баркли справился бы
рассуждать можно долго 🤷🏼‍♂️
и про ЛА с Меджиком и Бердом
и про ВЕЛИКОГО со Скотти

но в данный момент оно есть то что есть 🤷🏼‍♂️
по мне вот Сабас более крут
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Дэннис Молинарев
Ответ Харламов Никита
рассуждать можно долго 🤷🏼‍♂️ и про ЛА с Меджиком и Бердом и про ВЕЛИКОГО со Скотти но в данный момент оно есть то что есть 🤷🏼‍♂️ по мне вот Сабас более крут
Вообще без вопросов. Сабас в том же стиле играл что и Йокич, но был быстрее, прыгучее и лучше защищался. Все это до травмы, само собой.
А если уж совсем глубоко копнуть, киевский строитель первыми стали играть малой пятеркой (когда Белостенного в ЦСКА забрали) и кидай кучу трёшек
0
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Xell
Ответ pele_kan
специальная олимпиада по выяснению кто круче - Джеки Чан, Брюс Ли или Чак Норрис - официально объявляется открытой
Брюс Ли
+1
-1
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