Ветеран баскетбольной журналистики Крис Руссо неожиданно сравнил победителя чемпионата НБА «Денвер» с чемпионскими «Селтикс» образца 1986 года.

«Селтикс» 86-го года вынесли бы этих «Наггетс» в четырех матчах. Ну то есть у « » хорошая команда, у них есть будущий член Зала славы Йокич, он прекрасен, тоже хороший игрок, но их бы растерзали, обыграли бы всухую.

Пэриш, Уолтон, Макхэйл, Берд. «Денвер» – хорошая команда, но если сравнивать с другими чемпионами... Они не входят в список величайших чемпионских команд. Хотя Йокич входит в него как игрок», – сказал Руссо.

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