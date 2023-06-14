Журналист Крис Руссо: «Селтикс» 86-го года вынесли бы этих «Наггетс» в четырех матчах»
Ветеран баскетбольной журналистики Крис Руссо неожиданно сравнил победителя чемпионата НБА «Денвер» с чемпионскими «Селтикс» образца 1986 года.
«Селтикс» 86-го года вынесли бы этих «Наггетс» в четырех матчах. Ну то есть у «Денвера» хорошая команда, у них есть будущий член Зала славы Йокич, он прекрасен, Мюррэй тоже хороший игрок, но их бы растерзали, обыграли бы всухую.
Пэриш, Уолтон, Макхэйл, Берд. «Денвер» – хорошая команда, но если сравнивать с другими чемпионами... Они не входят в список величайших чемпионских команд. Хотя Йокич входит в него как игрок», – сказал Руссо.
«Работа сделана. Можно идти по домам». Йокич отмечает титул НБА, как будто это конец смены на заводе
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Включили, блин, межсезонный вентилятор
Межсезонье стартовало по классике.
Наверно
Но это не точно
и про ЛА с Меджиком и Бердом
и про ВЕЛИКОГО со Скотти
но в данный момент оно есть то что есть 🤷🏼♂️
по мне вот Сабас более крут
А если уж совсем глубоко копнуть, киевский строитель первыми стали играть малой пятеркой (когда Белостенного в ЦСКА забрали) и кидай кучу трёшек