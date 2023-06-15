Паулюс Мотеюнас станет генеральным директором Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Деян Бодирога Паулюс Мотеюнас Маршалл Гликман Баскетбол

Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас единогласно избран следующим генеральным директором Евролиги.

42-летний литовец придет на смену Маршалу Гликману, который занимал эту должность в сезоне-2022/23. Контракт Гликмана истечет 31 июля.

Ранее сообщалось, что в случае утверждения кандидатуры Мотеюнаса, ему придется покинуть свой пост в «Жальгирисе». Кроме того, Мотеюнас контролирует 75 процентов акций Zalgiris Group, холдинговой компании, владеющей литовским клубом.

Деян Бодирога останется на посту президента Евролиги.

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4 комментария

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maksipol
почему новость о чемпионстве УНИКСа не приходила мне в уведомления, а эта новость пришла?)
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Tim Timson
мдаа..)
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vasilijs
Свидетельство авторитета стран Балтии.
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Адвокат дьявола*
гениальный растратчик городского и государственного бюджета
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