Паулюс Мотеюнас станет генеральным директором Евролиги

Генеральный менеджер «Жальгириса» единогласно избран следующим генеральным директором Евролиги.

42-летний литовец придет на смену Маршалу Гликману, который занимал эту должность в сезоне-2022/23. Контракт Гликмана истечет 31 июля.

Ранее сообщалось, что в случае утверждения кандидатуры Мотеюнаса, ему придется покинуть свой пост в «Жальгирисе». Кроме того, Мотеюнас контролирует 75 процентов акций Zalgiris Group, холдинговой компании, владеющей литовским клубом.

останется на посту президента Евролиги.

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