Генменеджер «Жальгириса» Мотеюнас заинтересован в должности генерального директора Евролиги

Генменеджер «Жальгириса» рассказал о том, что заинтересован в должности генерального директора .

Пост руководителя Евролиги освободился после недавнего увольнения Маршалла Гликмана.

«Какой человек из мира баскетбола не хотел бы руководить Евролигой?» – заявил литовец.

Мотеюнас работает генменеджером « » с 2009 года. После увольнения Гликмана его назвали одним из кандидатов на замену.

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