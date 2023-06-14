Генменеджер «Жальгириса» Мотеюнас заинтересован в должности генерального директора Евролиги

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Литвы Паулюс Мотеюнас Маршалл Гликман Баскетбол

Генменеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас рассказал о том, что заинтересован в должности генерального директора Евролиги.

Пост руководителя Евролиги освободился после недавнего увольнения Маршалла Гликмана.

«Какой человек из мира баскетбола не хотел бы руководить Евролигой?» – заявил литовец.

Мотеюнас работает генменеджером «Жальгириса» с 2009 года. После увольнения Гликмана его назвали одним из кандидатов на замену.

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