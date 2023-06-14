Паулюс Мотеюнас – основной претендент на должность генерального директора Евролиги

Генеральный менеджер «Жальгириса» является основным претендентом на должность генерального директора Евролиги, сообщает BasketNews.

Акционеры Евролиги соберутся в четверг, чтобы выбрать нового генерального директора лиги. 42-летний литовец считается фаворитом.

Согласно источникам, если Евролига утвердит его кандидатуру, Мотеюнас должен будет дистанцироваться от связи с «Жальгирисом». В настоящее время Мотеюнас контролирует 75 процентов акций Zalgiris Group, холдинговой компании, владеющей клубом «Жальгирис». Он также занимает должности директоров «Жальгириса» и стадиона « -Арена».

Маршалл Гликман занимал должность генерального директора Евролиги в течение года.

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