Паулюс Мотеюнас – основной претендент на должность генерального директора Евролиги

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Паулюс Мотеюнас Маршалл Гликман Баскетбол

Генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас является основным претендентом на должность генерального директора Евролиги, сообщает BasketNews.

Акционеры Евролиги соберутся в четверг, чтобы выбрать нового генерального директора лиги. 42-летний литовец считается фаворитом.

Согласно источникам, если Евролига утвердит его кандидатуру, Мотеюнас должен будет дистанцироваться от связи с «Жальгирисом». В настоящее время Мотеюнас контролирует 75 процентов акций Zalgiris Group, холдинговой компании, владеющей клубом «Жальгирис». Он также занимает должности директоров «Жальгириса» и стадиона «Жальгирис-Арена».

Маршалл Гликман занимал должность генерального директора Евролиги в течение года.

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3 комментария

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HK Traktor
Теперь Евролиги точно не видать.
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